Saranno Robbie Williams , Ultimo e Yous and The Yakuza gli ospiti della finale di X Factor 2019 che andrà in onda, in diretta giovedì 12 dicembre alle ore 21.15 su Sky Uno (anche disponibile on demand). Lo show, inoltre, sarà visibile su Sky Go e in streaming su Now TV. A contendersi la vittoria finale saranno Sofia Tornambene per la squadra delle Under Donne, Booda e La Sierra per i gruppi e Davide Rossi per gli Under Uomini. Sofia Tornambene ha 17 anni e viene da Civitanova Marche, i suoi idoli sono pietre miliari della musica come Michael Jackson e Freddie Mercury. Giacomo e Massimo sono la Sierra, hanno 26 anni e vengono da Roma. Il nome del gruppo nasce dalla volontà di creare un luogo immaginario dove potersi isolare. Alessio, Federica e Martina sono i Booda, insieme da poco ma uniti dalla musica. Per loro Booda è anche un aggettivo con il quale definiscono il loro genere. Davide Rossi ha 21 anni e viene da Rieti, è legato ai grandi classici della musica italiana degli anni ’70 e ‘80 ai quali si ispira molto.

Robbie Williams a X Factor 2019

Robbie Williams approda al Mediolanum Forum di Milano per presentare l’album “The Christmas Present”, uscito il 22 novembre e disponibile in CD (standard e deluxe, con bonus track) e in vinile. Il cantautore britannico ha annunciato così l’uscita dell’album: “Sono davvero felice di annunciare il mio primo album di Natale. Ne ho fatti tanti nella mia carriera e realizzare questo disco è un altro sogno che si avvera. È stato davvero divertente registrarlo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare”. L’album arriva a tre anni di distanza da “The Heavy Entertainment Show”, ultimo disco di inediti che ha conquistato il disco d’oro in Italia. “The Christmas Present” è stato pubblicato anche in versione doppia con “Christmas Past” che raccoglie classici della tradizione e “Christmas Future”, con brani inediti eseguiti con alcuni ospiti davvero speciali. Infatti hanno collaborato all’album Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, Tyson Fury e Peter Conway, papà di Robbie Williams.

Ultimo e Lous and The Yakuza ospiti di X Factor

Ultimo festeggerà sul palco del Mediolanum Forum di Milano un anno davvero magico. Il grande successo del cantautore con i tre album in carriera gli hanno permesso di programmare il tour negli stadi per il 2020. Ultimo porterà la sua musica negli stadi di Bibione, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Modena, Ancona, Pescara, Bari e Messina, per poi concludere il 19 luglio 2020 in una location d’eccezione: lo splendido Circo Massimo della sua amata Roma (data già vicina al sold out per un totale di circa 70.000 persone). La finale di X Factor 2019 permetterà al pubblico di conoscere anche l’arte di Lous and The Yakuza. Il singolo “Dilemme” è diventato subito un grande successo in Italia e racconta la vita della cantante. A 19 anni ha dovuto imparare a vivere senza l’appoggio della sua famiglia.