Il giovane Ultimo aveva anticipato ai propri fan che a settembre sarebbero state annunciate nuove date per il tour 2020 negli stadi. Come promesso, il calendario si è arricchito di sei nuovi concerti, tre dei quali in aggiunta ai sold out già registrati a Firenze, Napoli e Milano. Di seguito potete trovare tutte le info sulla tournée in partenza il prossimo anno; i biglietti sono già disponibili su circuito TicketOne e stanno andando a ruba.

Ultimo: tutte le date del tour negli stadi 2020

Quello di Ultimo è un sogno che si è avverato: dalle radici a San Basilio alle esibizioni voce e pianoforte nei locali di Roma, poi di tutta Italia, e in poco più di un anno e mezzo un tour completamente sold out nei palazzetti. Ora è il momento di sognare ancora più in grande, confermando la capacità di Niccolò Moriconi, classe 1996, di riempire anche i grandi spazi degli stadi. Alle otto date già annunciate durante l’estate, di cui tre già sold out, si vanno ad aggiungere sei nuovi appuntamenti. Ultimo porterà la sua musica negli stadi di Bibione, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Modena, Ancona, Pescara, Bari e Messina, per poi concludere il 19 luglio 2020 in una location d’eccezione: lo splendido Circo Massimo della sua amata Roma (data già vicina al sold out per un totale di circa 70.000 persone). I biglietti per assistere ai concerti del giovane cantautore sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 27 euro + diritti di prevendita e variano in base al posto – settore scelto e alla location selezionata. Disponibili anche i Vip Pack a partire da 120 euro + d.p.; il pacchetto include: un biglietto settore prato gold, ingresso anticipato alla venue, gadget esclusivi e personale dedicato. Di seguito riportiamo il calendario con le quattordici date che vedranno Ultimo protagonista sui palchi degli stadi nel 2020:

29 maggio 2020 Bibione, Stadio Comunale (nuova data - data zero)

3 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino (nuova data)

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi (sold out)

7 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi (nuova data)

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo (sold out)

14 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo (nuova data)

18 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro (nuova data)

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro (sold out)

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 Ancona, Stadio del Conero (nuova data)

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo

Il sostegno ai progetti UNICEF in Mali

Con il suo tour negli stadi 2020, Ultimo ha scelto di sostenere i progetti UNICEF in Mali devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa. «Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall’animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi» - ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia - «per questo siamo orgogliosi che abbia deciso di devolvere parte del ricavato della tournée all’UNICEF e aiutare in questo modo tanti bambini e giovani in Mali dove più di 1,5 milioni hanno bisogno di assistenza».