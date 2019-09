Ultimo annuncia una sorpresa ai fan entro Natale: nuovo album?

Stiamo parlando di Ultimo, che nel panorama musicale del 2019 si è certamente qualificato come uno dei protagonisti indiscussi grazie al successo protratto negli anni di tre dischi: “Pianeti” (2017), “Peter Pan” (2018) e “Colpa delle favole” (2019). Pensiamo che se messi insieme, questi album hanno totalizzato 8 Platino, più 14 per i singoli e altri 13 dischi d’oro in meno di un anno e mezzo. Le sue canzoni stazionano nelle Top 10 italiane e non temono rivali.

Ultimo: nuovo post sui social annuncia qualcosa

Il 5 settembre, Ultimo ha lasciato un interessante post su Instagram che ha già raccolto più di 327 mila likes: «A metà settembre, nuove date per gli stadi. Intanto a Londra ho registrato le voci di un pezzo nuovo, e ora stiamo risentendo e aggiustando alcune cose… Penso che per Natale potrei farvi un regalino…» Oltre alle date negli stadi, che verranno presto confermate, è difficile dire con esattezza quale sarà il regalo che Ultimo vuole fare ai suoi fan per Natale, ma è chiaro che gli ammiratori sono già partiti per la tangente con mille idee su quello che l’enfant prodigio della musica italiana potrebbe avere in serbo. Se le riviste di settore escludono che Ultimo possa incidere in un così breve lasso di tempo un quarto disco di inediti, molti sono dell’avviso che sotto le Feste potrebbe uscire una riedizione di “Colpa delle Favole”, con qualche inedito in più a impreziosire la release e magari un DVD live di qualche suo concerto.

Ultimo: i concerti negli stadi del 2020

Nell’attesa che l’arcano venga rivelato, è ancora possibile gettarsi a capofitto in quella che sarà la sua prima esperienza di tour negli stadi e segnerà il record del cantante più giovane a raggiungere un simile traguardo. Ad oggi, sono circa 8 le date in programma, ma Ultimo ha già annunciato e confermato una nuova leg per settembre:

6 giugno 2020 – Firenze (Stadio Artemio Franchi)

13 giugno 2020 – Napoli (Stadio San Paolo)

19 giugno 2020 – Milano (Stadio San Siro)

26 giugno – Modena (Stadio Alberto Braglia)

4 luglio – Pescara (Stadio Adriatico)

11 luglio – Bari (Stadio San Nicola)

15 luglio – Messina (Stadio San Filippo)

19 luglio – Roma (Circo Massimo)

I biglietti per i concerti negli stadi di Ultimo sono in prevendita sul circuito TicketOne, ma a meno di 24 ore dall’annuncio erano già oltre 120 mila i ticket staccati dall’organizzazione. I prezzi partono da 27 euro, diritti di prevendita inclusi, e variano a seconda del posto selezionato e della venue prescelta. Per lo stadio San Siro di Milano non è più disponibile nemmeno il VIP PACK. Per quanto riguarda invece le altre date, questo pacchetto parte da una cifra di 126 euro e include: un pacchetto VIP Prato Gold, un ingresso anticipato alla venue, gadget esclusivi e personale di supporto dedicato in loco.