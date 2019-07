Ultimo negli stadi 2020, oltre 120 mila biglietti venduti in 24 ore

Oltre 120 mila i biglietti venduti in meno di 24 ore per il tour di Ultimo negli stadi. Gli spettacoli andranno in scena nell'estate 2020

«San Siro è quasi sold out. A Roma siamo già 30.000. È un sogno. Non svegliatemi». Con queste parole Ultimo annuncia sui social l’ennesimo straordinario risultato raggiunto quest’anno. Sono infatti oltre 120 mila i biglietti venduti per il suo primo tour negli stadi in programma nel 2020. Un risultato conquistato in meno di 24 ore dall’inizio delle vendite. Numeri da capogiro che permettono al cantautore di poter già dare con certezza che la data del 19 giugno 2020 a Milano è ormai quasi sold out, mentre il concerto finale al Circo Massimo di Roma ha già toccato quota 30 mila presenze a quasi un anno di distanza dall’inizio del tour. Ultimo si gode il successo ed è quasi incredulo sui social quando annuncia i numeri raggiunti in poco tempo. L’arrivo di un tour negli stadi è stata la naturale evoluzione del riscontro ottenuto nella serie di concerti nei palazzetti dello sport (tutte le date sold out) e dei due live negli stadi. Il primo a Lignano Sabbiadoro come data zero e poi il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma davanti a oltre 60 mila persone per “La Favola”, una speciale data che gli ha permesso di diventare il più giovane artista italiano a esibirsi negli stadi.

Il tour negli stadi di Ultimo

Il tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti è composto da otto date. Ultimo debutterà all’Artemio Franchi di Firenze, sabato 6 giugno 2020, per poi fare tappa a Napoli (Stadio San Paolo, 13 giugno 2020), Milano (Stadio San Siro, 19 giugno 2020), Modena (Stadio Alberto Braglia, 26 giugno 2020), Pescara (Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, 4 luglio 2020), passando per Bari (Stadio San Nicola, 11 luglio 2020), Messina (Stadio San Filippo, 15 luglio 2020), per poi concludere tornando il 19 luglio 2020 a Roma, con l’evento speciale di chiusura del tour nel simbolo di Roma per eccellenza, il Circo Massimo. Inizialmente la conclusione del tour era prevista allo Stadio Olimpico ma in poche ore la location è stata cambiata e così Ultimo ha realizzato l’ennesimo sogno nel cassetto della sua ancora brevissima carriera. Il tour negli stadi ha anche uno scopo benefico voluto fortemente dal cantautore. Parte dell'incasso ricavato dall'acquisto dei biglietti sarà devoluto all’Unicef per sostenere i progetti del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia in Mali, nella lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari. «Ultimo è il simbolo di una generazione, un cantante dall'animo sensibile in grado di raccontare il mondo complicato che viviamo oggi», ha dichiarato Francesco Samengo, presidente di Unicef Italia. Questo il calendario completo del tour:

6 giugno 2020 – Firenze (Stadio Artemio Franchi)

13 giugno 2020 – Napoli (Stadio San Paolo)

19 giugno 2020 – Milano (Stadio San Siro)

26 giugno – Modena (Stadio Alberto Braglia)

4 luglio – Pescara (Stadio Adriatico)

11 luglio – Bari (Stadio San Nicola)

15 luglio – Messina (Stadio San Filippo)

19 luglio – Roma (Circo Massimo)

L'exploit dei tre album

L’ultimo album di Ultimo è “Colpa delle favole” ed è stato pubblicato il 5 aprile 2019. Già certificato disco di platino, è l’album più venduto in Italia nel primo semestre del 2019. Attualmente però anche i due precedenti album “Peter Pan” (2018, ora triplo disco di platino) e “Pianeti” (2017, disco di platino) sono in classifica ed entrambi fanno parte della Top 10 dei dischi più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2019.