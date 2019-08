Classifiche: gli album e i singoli più venduti in Italia nel 2019

Sono uscite le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti in Italia in questo primo semestre del 2019

Il primo semestre del 2019 si è ormai concluso e, come di consueto, la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha reso noti i dati ufficiali degli album e dei singoli più venduti in Italia finora. Nei primi sei mesi di quest’anno è Ultimo a trionfare tra le vendite degli album, con ben tre dischi presenti nella Top 10. Tra i singoli il primo posto è stato conquistato da Mahmood con la sua “Soldi”, canzone vincitrice della 69ª edizione del Festival di Sanremo. Di seguito riportiamo le prime venti posizioni di entrambe le classifiche, album e singoli.

Classifica album più venduti, primo semestre 2019

FIMI/GfK ha pubblicato la classifica degli album più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2019. I dati si basano sulla somma delle vendite fisiche, digitali e degli streaming audio premium (ovvero gli ascolti su piattaforme di streaming effettuati da utenti con un abbonamento). In questa prima metà dell’anno il maggior successo l’ha riscosso Ultimo, giovane cantautore romano che è riuscito a piazzare la sua intera discografia in Top 10: al primo posto troviamo il suo nuovo album “Colpa delle favole”, in quinta posizione “Peter Pan” (2018) e sul nono gradino il suo disco d’esordio “Pianeti” (2017). Sul podio, l’argento va a “Paranoia Airlines” di Fedez e il bronzo a “Start” di Ligabue. Ecco la Top 20 degli album più venduti in Italia nel primo semestre del 2019:

Ultimo – “Colpa delle favole” Fedez – “Paranoia Airlines” Ligabue – “Start” Salmo – “Playlist” Ultimo – “Peter Pan” Queen – “Bohemian Rhapsody” Marco Mengoni – “Atlantico” Queen – “Platinum Collection” Ultimo – “Pianeti” Rkomi – “Dove gli occhi non arrivano” Sfera Ebbasta – “Rockstar (Popstar edition)” Capo Plaza – “20” Mahmood – “Gioventù Bruciata” Lady Gaga & Bradley Cooper – “A Star Is Born (O.S.T.)” Billie Eilish – “When we all fall asleep, where do we go?” Maneskin – “Il ballo della vita” Coez – “È sempre bello” Alberto Urso – “Solo” Elisa – “Diari aperti” Lazza – “Re Mida”

Classifica singoli più venduti, primo semestre 2019

Oltra agli album, la FIMI/GfK ha reso nota anche la classifica dei singoli che hanno riscontrato il maggior apprezzamento da parte del pubblico italiano nel primo semestre di questo 2019. I dati raccolti sono la somma dei download digitali e degli streaming premium. In vetta troviamo Mahmood con la sua “Soldi”, canzone che gli è valsa la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo. Secondo posto per il remix di “Calma” firmato Pedro Capò feat. Farruko. Terzo gradino del podio per Coez e la sua “È sempre bello”. Ecco la Top 20 dei singoli più venduti in Italia nel primo semestre del 2019: