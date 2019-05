Ultimo: le 10 canzoni più famose

Ultimo è il nome d’arte scelto da Niccolò Moriconi, cantautore romano classe 1996, nato e cresciuto nel quartiere di San Basilio. Il suo percorso nel mondo della musica è iniziato sin da giovanissimo, quando poco più che quattordicenne ha cominciato a scrivere e comporre canzoni, forte dei suoi studi al Conservatorio di Santa Cecilia. Nelle sue canzoni Ultimo fonde il mondo rap con quello della canzone d’autore, cifra stilistica che nel 2016 gli ha permesso di entrare nel roster di Honiro Label, etichetta indipendente di riferimento per la scena hip hop italiana. Il debut album, “Pianeti”, è stato pubblicato il 6 ottobre 2017, ma la svolta decisiva nella carriera di Ultimo è arrivata l’anno successivo grazie alla sua vittoria nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2018 con il brano “Il ballo delle incertezze”. Il secondo album, “Peter Pan”, è uscito il 9 febbraio 2018, mentre il terzo capitolo discografico “Colpa delle favole” è arrivato il 5 aprile 2019 a seguito della partecipazione a Sanremo 2019 (Ultimo ha gareggiato tra i big con la canzone “I tuoi particolari, classificandosi al secondo posto). Il suo successo tra il pubblico è cresciuto esponenzialmente; il tour di presentazione del nuovo disco è andato completamente sold out con mesi d’anticipo. In poco più di un anno Ultimo è passato dalle esibizioni nei club a quelle nei palazzetti più importanti d’Italia, ed è già pronto a riempire anche gli stadi. In attesa di vederlo live sui palchi, ecco un ripasso delle canzoni che hanno segnato la sua carriera:

Pianeti

“Pianeti” è la title track del debut album di Ultimo. Il singolo, pubblicato ad ottobre 2017, ha conquistato sin da subito i primi fan del cantautore romano. Nel 2019, a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo, il brano torna a splendere ancora più forte guadagnandosi la certificazione di doppio disco di platino.

Ovunque tu sia

“Ovunque tu sia” è il secondo singolo estratto da “Pianeti”, album d’esordio di Ultimo. Il brano è attualmente certificato disco d’oro.

Sogni appesi

Un altro brano contenuto nel disco d’esordio “Pianeti”, che nel 2019 si è guadagnato il disco di platino grazie ai tantissimi download digitali e ascolti in streaming.

Il ballo delle incertezze

Con “Il ballo delle incertezze” Ultimo ha dato una grandissima svolta alla sua carriera. Il brano è stato presentato nella categoria “Nuove proposte” del Festival di Sanremo 2018, portando il giovane cantautore romano sul gradino più alto del podio. Il singolo è il primo estratto del secondo album in studio “Peter Pan”. Il video ufficiale conta, attualmente, oltre 48.670.000 visualizzazioni su YouTube.

Poesia senza veli

Secondo estratto da “Peter Pan” è il singolo “Poesia senza veli”, un brano in cui Ultimo racconta l’importanza di mantenere lo sguardo che avevamo da bambini nonostante l’avanzare dell’età. Anche nel videoclip il focus è sulla spontaneità tipica dell’infanzia, libera dai tanti condizionamenti del mondo. “Poesia senza veli” è tra le canzoni di Ultimo più ascoltate su Spotify, con oltre 36 milioni di streaming.

Cascare nei tuoi occhi

“Cascare nei tuoi occhi” racconta dell’infatuazione per una ragazza, del desiderio di entrare a far parte del suo mondo. Il video ufficiale è stato interamente girato a Shanghai. Il singolo, doppio disco di platino, è contenuto nell’album “Peter Pan”. Attualmente è il brano di Ultimo più ascoltato su Spotify, dove sfiora i 42 milioni di streaming.

La stella più fragile dell’universo

Pur non essendo stato lanciato come singolo, “La stella più fragile dell’universo” ha conquistato il pubblico guadagnandosi la certificazione di disco di platino. Il brano è contenuto in “Peter Pan”.

Ti dedico il silenzio

Ultimo singolo estratto da “Peter Pan”, pubblicato il 14 dicembre 2018. Le riprese del video di “Ti dedico il silenzio” mostrano il cantautore romano durante un suo concerto. Disco di platino.

I tuoi particolari

“I tuoi particolari” è stato il singolo di lancio del terzo album in studio di Ultimo, “Colpa delle favole”. Il brano è stato presentato in anteprima sul palco dell’Ariston, in occasione del Festival di Sanremo 2019, facendo conquistare al giovane cantautore il secondo posto sul podio dei big. Pubblicato il 6 febbraio 2019, in pochi mesi si è già guadagnato il doppio disco di platino.

Rondini al guinzaglio

“Rondini al guinzaglio” è il terzo singolo estratto da “Colpa delle favole”, pubblicato il 5 aprile 2019. Il brano è accompagnato da un video che vede protagonista una ragazza (interpretata da Benedetta Gargari) alla ricerca di risposte dopo la fine di una relazione. La canzone è un invito a ritrovare la propria libertà “perché non c’è risposta alle cose passate, tu portami ad amare le cose mai amate”. In poco più di un mese dalla sua uscita, il singolo è stato certificato disco d’oro.