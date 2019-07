Ultimo, il tour 2020 si concluderà al Circo Massimo di Roma

Dopo strepitoso successo de “La Favola”, concerto evento che ha radunato oltre 60 mila persone allo stadio Olimpico di Roma, Ultimo ha annunciato il suo primo tour negli stadi. Il cantautore ha pubblicato le date in programma per il prossimo anno e diventerà così il più giovane artista italiano ad essere protagonista di un tour negli stadi. Classe 1996, Ultimo sta dominando da ormai un anno le classifiche di vendita grazie ai suoi tre album. Pochi giorni fa ha potuto provare anche l’emozione di un concerto in uno stadio grazie alla data zero presso lo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2019) e poi con “La Favola” andata in scena lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico. Nell’estate del 2020 Ultimo si esibirà negli stadi di Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari e Messina. Inizialmente la conclusione del tour era prevista allo Stadio Olimpico di Roma, ma a 24 ore dalla pubblicazione delle date il cantautore ha annunciato un cambio di location. Il concerto si terrà il 19 luglio 2020 al Circo Massimo: «Non pensavamo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la location del Circo Massimo di Roma! Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un grande onore calcare quel palco». Queste le parole del cantautore, mentre i biglietti di tutti i concerti sono disponibili da giovedì 11 luglio.

Il gran finale al Circo Massimo di Roma

Ultimo ha deciso inoltre di devolvere parte dell’incasso ricavato al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Attraverso questa scelta verranno sostenuti i progetti dell’UNICEF in Mali per combattere la malnutrizione e sostenere le vaccinazioni. Inoltre si contribuirà a migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa. Ecco tutte le date del tour 2020 di Ultimo negli stadi italiani:

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo (nuova location)

Il successo di Ultimo

Un successo senza precedenti quello di Ultimo che ha suggellato un anno indimenticabile con il concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione ha anche proposto un brano inedito “Poesia per Roma” dedicato alla sua città. La canzone è disponibile in streaming e su tutte le piattaforme dal 5 luglio. Nel frattempo l’album “Colpa delle favole”, uscito il 5 aprile 2019, è stato certificato come album più venduto nel primo semestre di quest’anno e ha conquistato il disco di platino. Il successo del disco è dovuto anche al grande riscontro ottenuto dai singoli “I tuoi particolari”, brano presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, “Fateme cantà”, una canzone interamente in dialetto romanesco, “Rondini al guinzaglio” e il quarto estratto “Ipocondria”. Il successo di Ultimo è evidenziato anche dalla presenza tra i dischi più venduti anche dei due precedenti album dell’artista usciti nel 2018 e nel 2017. “Peter Pan” ha conquistato il triplo disco di platino, mentre “Pianeti” ha ottenuto il disco di platino ma entrambi sono presenti attualmente tra gli album più venduti in Italia e potrebbero potenzialmente aumentare il numero di copie vendute.