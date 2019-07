Ultimo: annunciate le date del tour 2020 negli stadi

Ultimo ha deciso di svelare le date del suo tour 2020 negli stadi; sarà una tappa importantissima per la sua carriera, a conferma del grande successo già ottenuto in questi anni e tuttora in esponenziale crescita. La notizia è stata data dal giovane cantautore romano sui suoi profili social, dopo aver vinto la prima grande sfida allo Stadio Olimpico di Roma: col suo concerto “La Favola”, lo scorso 4 luglio, Ultimo ha incantato oltre 60 mila spettatori. Ecco tutte le date del tour 2020 negli stadi di tutta Italia.

Ultimo negli stadi: tutte le date del tour 2020

Ultimo, classe 1996, è il più giovane artista italiano di sempre ad essere protagonista di un tour negli stadi. Grazie al successo della sua musica, il cantautore romano ha già potuto provare l’emozione di tenere un concerto in questi grandi spazi, prima con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2019) e poi con “La Favola” andata in scena lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico, davanti a oltre 60 mila spettatori (sold out con mesi d’anticipo). Ora per Ultimo è arrivato il momento di svelare ai fan le date in calendario per il già annunciato tour 2020: l’appuntamento è per l’estate del prossimo anno e attualmente sono in programma otto tappe. Dal nord al sud Italia, il giovane artista porterà le sue canzoni negli stadi di Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari e Messina, per poi concludere il 22 luglio 2020 nella sua amata Roma. I biglietti per assistere agli show saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 11 luglio 2019. Ultimo ha scelto di sostenere i progetti UNICEF in Mali, devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa. Ecco tutte le date del tour 2020, Ultimo negli stadi:

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

22 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

“Colpa delle favole”, il successo di Ultimo

Con il suo nuovo disco, uscito il 5 aprile 2019 per Honiro Label, Ultimo ha trovato ancora una volta l’apprezzamento da parte del pubblico italiano. “Colpa delle favole” è già certificato disco di platino e, secondo i dati raccolti dalla FIMI, è l’album più venduto in Italia nel primo semestre del 2019 (la classifica ufficiale è stata pubblicata a inizio luglio). Da quest’ultimo lavoro in studio sono stati estratti diversi singoli, primo fra tutti “I tuoi particolari”, brano presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo. A seguito sono stati pubblicati “Fateme cantà”, una canzone interamente in dialetto romanesco, “Rondini al guinzaglio” e il quarto estratto “Ipocondria”. Grazie al successo di “Colpa delle favole”, il pubblico di Ultimo è aumentato in modo esponenziale, rimettendo in moto anche le vendite dei due precedenti album “Peter Pan” (2018, ora triplo disco di platino) e “Pianeti” (2017, disco di platino). Tutti gli album del cantautore romano sono presenti nella Top 10 dei dischi più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2019.