Ultimo: il nuovo singolo per l'estate sarà "Ipocondria"

Nonostante il “Colpa delle Favole Tour 2019” che lo tiene impegnato in giro per l’Italia, Ultimo ha dato un annuncio social che rivela quale sarà il prossimo estratto dal disco. Stiamo parlando di “Ipocondria”: il video è già pronto, ma ancora non si sa quando verrà pubblicato.

Ipocondria, nuovo singolo di Ultimo

“Colpa delle Favole” è il terzo album in studio di Ultimo, l’enfant prodige della musica italiana. Il disco è uscito il 5 aprile 2019 e si è già guadagnato un Platino FIMI. Al suo interno ci sono alcuni dei singoli che ci hanno accompagnati durante l’anno musicale, tra cui il brano sanremese “I tuoi particolari” (secondo classificato a Sanremo 2019), “Fateme Cantà” e “Rondini al guinzaglio”. Parlando del disco, Ultimo lo ha descritto così: «In “Colpa Delle Favole” ho depositato gran parte delle mie illusioni e disillusioni, cosciente del fatto che ogni favola prima o poi, per quanto intensa sia stata, ci lascerà con la consapevolezza di non avere più consapevolezze. Non so spiegare le mie canzoni, spero siano loro a spiegare me».

“Ipocondria” sarà dunque il quarto estratto dell’album e un tentativo dell’artista di esorcizzare la sua paura delle malattie. Parlando del brano al momento del lancio di “Colpa delle Favole”, Ultimo confessa: «L’ipocondria viene curata dall’amore, un amore che può essere anche distante ma rimane sempre presente vicino al cuore… “Nel momento in cui due cerchi si sovrappongono non hanno nulla più da condividere, se non lo spazio che li accomuna”». Un altro dei temi trattati dal singolo sarà la solitudine, descritta dall’animo poetico dell’artista come “ghiaccio dentro al cuore”. Il singolo sarà accompagnato da un videoclip che, stando ai social di Ultimo, è già pronto: ancora non è nota però la data di pubblicazione, che sarà probabilmente divulgata a breve.

Colpa delle Favole Tour 2019

Mancano poche date alla conclusione del tour di successo dedicato al nuovo disco, “Colpa delle Favole”, uscito il 5 aprile 2019 per la Honiro Label. Dopo una partenza col botto il 25 aprile a Vigevano, il “Colpa delle Favole Tour” ha registrato sold out in tutte le date con larghissimo anticipo. Con oltre 110 mila biglietti venduti in poco più di un mese. Agli appuntamenti indoor nei palasport si aggiungono anche le date evento “La favola”, dove Ultimo si esibirà il 29 giugno a Lignano Sabbiadoro (unico evento con biglietti ancora disponibili a partire da 34 euro) e, il 4 luglio, presso lo Stadio Olimpico di Roma. Di seguito, il calendario completo delle tappe rimanenti del “Colpa delle Favole Tour 2019”:

28 e 29 maggio Napoli, Teatro PalaPartenope

31 maggio Torino, PalaAlpitour

2 e 3 giugno Acireale (CT), Pal’Art Hotel

Altri appuntamenti

15 giugno Locarno (Svizzera), Connection Festival

“La favola”: gli stadi