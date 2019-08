Ultimo concerti 2020, tutto quello che c'è da sapere: info e biglietti

Un 2019 indimenticabile per Ultimo che continua ad essere da mesi l’artista più ascoltato in Italia. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo e il secondo posto raggiunto con “I tuoi particolari”, il cantautore ha pubblicato l’album “Colpa delle favole” e nel frattempo ha collezionato un tour da sold out assoluto. Per concludere in bellezza è salito sul palco allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2019) e poi ha dato vita alla serata evento “La Favola” andata in scena lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico, davanti a oltre 60 mila spettatori (sold out con mesi d’anticipo). Numeri da record mentre i tre album della sua discografia sono da settimane in top 5 nella classifica dei dischi più venduti in Italia. “Colpa delle favole”, certificato doppio disco di platino, si trova al secondo posto, “Peter Pan”, uscito nel 2018 e triplo disco di platino, si è piazzato al terzo posto mentre “Pianeti”, album di debutto di Ultimo, si trova in quinta posizione a due anni di distanza dall’uscita. Un successo clamoroso che aumenta l’attesa di rivedere dal vivo il cantautore romano.

I concerti di Ultimo negli stadi: le date del tour 2020

Per farlo bisognerà aspettare il 2020 quando Ultimo darà vita al suo primo tour negli stadi. Sarà l’artista italiano più giovane a esibirsi negli stadi. Ad oggi sono otto le date in programma ma lo stesso Ultimo ha annunciato ulteriori date che verranno rivelate a settembre. Questo il calendario di tutti i concerti di Ultimo.

6 giugno 2020 – Firenze (Stadio Artemio Franchi)

13 giugno 2020 – Napoli (Stadio San Paolo)

19 giugno 2020 – Milano (Stadio San Siro)

26 giugno – Modena (Stadio Alberto Braglia)

4 luglio – Pescara (Stadio Adriatico)

11 luglio – Bari (Stadio San Nicola)

15 luglio – Messina (Stadio San Filippo)

19 luglio – Roma (Circo Massimo)

I biglietti e il Vip Pack

I biglietti sono in vendita da luglio e a meno di 24 ore dall’annuncio erano già 120 mila i tagliandi staccati per il suo primo tour negli stadi in programma nel 2020. C’è ancora disponibilità sul circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 27 euro più diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della venue selezionata. Per la data di Milano, in programma il 19 giugno 2020, non c’è più la disponibilità per il Vip Pack. Si tratta di una formula presente in tutti i concerti e che al prezzo di 126 euro (166 euro per la data del Circo Massimo) permette di avere diritto ad un biglietto di Prato Gold, l’ingresso anticipato alla venue, gadget esclusivi e personale dedicato. Il costo del Vip Pack per la data di Roma del Circo Massimo, in programma il 19 luglio, prevede anche la possibilità di vivere il concerto in un'area esclusiva e dedicata. Ultimo ha scelto di sostenere i progetti UNICEF in Mali, devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa.