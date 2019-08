Ultimo, a settembre arrivano nuove date negli stadi

Nuove date in programma per il tour di Ultimo negli stadi. A settembre il cantautore annuncerà i nuovi concerti per l’estate 2020

A sorpresa Ultimo ha annunciato l’arrivo di nuovo date negli stadi in programma nell’estate 2020. A settembre il cantautore pubblicherà le location e i giorni dei nuovi concerti, un passaggio inevitabile dopo il grande successo riscontrato fin dai primi giorni della messa in vendita dei biglietti. Dopo 24 ore erano già oltre 120 mila i tagliandi staccati, mentre Ultimo si preparava ad annunciare un altro grande traguardo. L’artista infatti si esibirà al Circo Massimo di Roma il 19 luglio . «Non pensavamo fosse possibile, ma siamo riusciti ad ottenere la location del Circo Massimo di Roma! Il gran finale del tour si terrà in uno dei posti più belli del mondo e sarà per me un grande onore calcare quel palco». Inizialmente infatti il concerto era previsto allo stadio Olimpico, ma il grande successo del cantautore ha portato al cambio di location. Grandi numeri per il 23enne che diventa così il più giovane cantante ad esibirsi negli stadi.

Il tour di Ultimo negli stadi

Dal nord al sud Italia, il giovane artista porterà le sue canzoni negli stadi di Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari e Messina, mentre nella sua amata Roma si esibirà appunto al Circo Massimo. Queste le date per ora in calendario, in attesa di conoscere i nuovi concerti del tour negli stadi di Ultimo:

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo

I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 27 euro più diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della venue selezionata. Molti settori sono già andati esauriti. L’intero tour di Ultimo sosterrà i progetti UNICEF in Mali, infatti parte dell’incasso verrà devoluta al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa.

I tre album in top 5