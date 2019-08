Ultimo, arriva un'altra certificazione: "Canzone Stupida" è disco d'oro

Ennesima certificazione per Ultimo che conquista il disco d’oro per il brano “Canzone Stupida”

Ad oltre un anno di distanza dall’uscita di “Peter Pan”, Ultimo ottiene l’ennesima certificazione FIMI grazie al brano “Canzone Stupida”. La canzone ha superato le oltre 25 mila copie vendute e consente al cantautore di mettere in bacheca un altro riconoscimento di prestigio. Davvero notevole e particolare l’exploit di Ultimo che da mesi ormai domina il mercato discografico con tutti i tre album della sua carriera. Da “Pianeti”, uscito nel 2017, a “Colpa delle favole”, pubblicato il 5 aprile 2019 passando per “Peter Pan”, certificato triplo platino. Tre album presenti da tempo nella top 10 della classifica di vendite ufficiale. A fine luglio Ultimo poteva contare su un triplo platino per il singolo “I tuoi particolari”, brano presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo e che ha anticipato l’uscita dell’album “Colpa delle favole”. Inoltre il cantautore è presente nelle classifiche di vendite del primo semestre 2019 con tutti e tre gli album.

L’exploit dei tre album

La pubblicazione di “Colpa delle favole”, arrivato per ora al doppio disco di platino, ha spinto il pubblico a conoscere ancora meglio l’artista. Una crescita notevole che sottolinea il momento d’oro della sua carriera. Dopo il tour sold out del 2019, Ultimo sarà protagonista di una serie di date negli stadi nel 2020. Sarà il più giovane artista italiano di sempre a vivere un’esperienza di questo calibro. Già quest’anno Ultimo si è esibito in due stadi con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2019) e poi con “La Favola” andata in scena lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a oltre 60 mila spettatori (sold out con mesi d’anticipo). Ultimo darà il via al suo tour negli stadi a partire dal mese di giugno 2020 e si esibirà negli stadi di Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari e Messina, per poi concludere il 19 luglio 2020 in una location ancora più speciale della sua amata Roma: il Circo Massimo.

Il tour negli stadi nel 2020

I biglietti sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 27 euro più diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della venue selezionata. A poche settimane dall’apertura delle pre-sale, molti settori sono già andati esauriti. Ultimo ha deciso di sostenere i progetti UNICEF in Mali e devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa. Ecco tutte le date del tour 2020, Ultimo negli stadi:

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo

Ma Ultimo non si ferma e nel frattempo ha annunciato di essere al lavoro per nuovi brani. Tramite un post sul suo profilo Instagram aveva comunicato che le voci sarebbero state registrate negli studi di Londra: «Prima o poi usciranno. Penso più poi che prima… ma usciranno».