Ultimo è al lavoro su nuove canzoni

Di ritorno a Roma dopo un viaggio a Miami, Ultimo ha svelato ai fan di aver scritto due nuove canzoni. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantautore romano, tramite un post sul suo profilo Instagram. Nel mese di agosto verranno registrate le voci negli studi di Londra, ma la data d’uscita sembra essere tutt’altro che imminente: «Prima o poi usciranno. Penso più poi che prima… ma usciranno».

Il grande successo di Ultimo

Lo scorso 5 aprile Ultimo ha pubblicato il suo nuovo album “Colpa delle favole” per Honiro Label, riscuotendo un enorme apprezzamento da parte del pubblico italiano. Il disco è attualmente certificato platino e nell’ultima settimana il singolo “I tuoi particolari”, brano presentato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo, si è guadagnato il triplo platino, mentre “Ipocondria” il disco d’oro. Nella classifica FIMI degli album più venduti la scorsa settimana (19 – 25 luglio), oltre che nella classifica di vendite ufficiale del primo semestre 2019, la presenza di Ultimo si fa sentire: tutti gli album del cantautore romano sono presenti in Top 10. Grazie al successo di “Colpa delle favole”, infatti, il pubblico di Ultimo è aumentato in modo esponenziale, rimettendo in moto anche le vendite dei due precedenti dischi “Peter Pan” (2018, ora certificato triplo platino) e “Pianeti” (2017, certificato platino). Per rendere onore a questo momento d’oro della sua carriera, Ultimo sarà protagonista di un tour negli stadi nel 2020: classe 1996, è il più giovane artista italiano di sempre a vivere un’esperienza di questo calibro. Il cantautore ha già potuto provare l’emozione di tenere un concerto in questi grandi spazi, prima con la data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (29 giugno 2019) e poi con “La Favola” andata in scena lo scorso 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a oltre 60 mila spettatori (sold out con mesi d’anticipo).

Le date del tour 2020 negli stadi

Ultimo darà il via al suo tour negli stadi a partire dal mese di giugno 2020; attualmente sono in programma otto tappe. Dal nord al sud Italia, il giovane artista porterà le sue canzoni negli stadi di Firenze, Napoli, Milano, Modena, Pescara, Bari e Messina, per poi concludere il 19 luglio 2020 in una location ancora più speciale della sua amata Roma: il Circo Massimo. I biglietti per assistere a questi speciali live sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 27 euro + diritti di prevendita e variano a seconda del posto scelto e della venue selezionata. A poche settimane dall’apertura delle pre-sale, molti settori sono già andati esauriti. Ultimo ha scelto di sostenere i progetti UNICEF in Mali, devolvendo parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti al Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Un importante aiuto alla lotta contro la malnutrizione e a sostegno delle vaccinazioni, per migliorare le condizioni di vita di bambini e adolescenti in Africa. Ecco tutte le date del tour 2020, Ultimo negli stadi: