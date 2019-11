Robbie Williams, è uscito il suo primo album di Natale

Come da tradizione il mese di novembre prolifera di uscite discografiche a tema natalizio. Quest’anno è Robbie Williams la popstar che dedica un intero album di Natale, il primo della sua carriera, a fan e appassionati. Si chiama “The Christmas Present” ed è uscito il 22 novembre disponibile in CD (standard e deluxe, con bunus track) e in vinile. Qualche settimana fa il cantautore britannico ha annunciato l’uscita del nuovo progetto discografico con un messaggio sui social: “Sono davvero felice di annunciare il mio primo album di Natale. Ne ho fatti tanti nella mia carriera e realizzare questo disco è un altro sogno che si avvera. È stato davvero divertente registrarlo e non vedo l’ora di farvelo ascoltare”. L’album arriva a tre anni di distanza da “The Heavy Entertainment Show”, ultimo disco di inediti che ha conquistato il disco d’oro in Italia.

Gli ospiti dell'album "The Christmas Present

Negli ultimi tre anni Robbie Williams ha dato vita ad alcune collaborazioni affascinanti come quella instaurata con Bob Sinclair per il brano “Electrico Romantico”, uscito a gennaio 2019. Il prossimo anno sarà protagonista di otto concerti esclusivi a Las Vegas, confermando la partnership con la città e il grande successo delle 16 date tenute durante il 2019. “The Christmas Present” è il tredicesimo album in studio di Robbie Williams ed è stato scritto e registrato in diverse location tra cui Londra, Stoke-on-Trent, Los Angeles e Vancouver. Per l’occasione il cantautore è tornato a collaborare con Guy Chambers, così come avvenuto per i suoi più grandi successi discografici, a cominciare dalla hit “Angels”. Chambers ha prodotto la maggior parte del progetto insieme a Richard Flack. “The Christmas Present” è stato pubblicato anche in versione doppia con “Christmas Past” che raccoglie classici della tradizione e “Christmas Future”, con brani inediti eseguiti con alcuni ospiti davvero speciali. Infatti hanno collaborato all’album Rod Stewart, Bryan Adams, Jamie Cullum, Tyson Fury e Peter Conway, papà di Robbie Williams.

La tracklist di "The Christmas Present"

Questa la tracklist completa di “The Christmas Present”:

CD 1: Christmas Past

Winter Wonderland Merry Xmas Everybody featuring Jamie Cullum Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire) Coco’s Christmas Lullaby Rudolph Yeah! It’s Christmas It’s A Wonderful Life featuring Poppa Pete Let’s Not Go Shopping Santa Baby featuring Helene Fischer Best Christmas Ever One Last Christmas Coco’s Christmas Lullaby Reprise

CD 2: Christmas Future

Time For Change Idlewild Darkest Night Fairytales featuring Rod Stewart Christmas (Baby Please Come Home) featuring Bryan Adams Bad Sharon featuring Tyson Fury Happy Birthday Jesus Christ New Year’s Day Snowflakes Home Soul Transmission

Bonus tracks

I Believe in Father Christmas Not Christmas Merry Kissmas It Takes Two featuring Rod Stewart

Durante la presentazione del progetto Robbie Williams ha scherzato sulla possibilità di chiamare l’album “Achtung Bublé”, in riferimento al "monopolio di Michael Bublé "sul mercato musicale di Natale e che “deve finire adesso". La canzone "Bad Sharon", interpretata con Tyson Fury, è stata definita una delle più interessanti e che potrebbe essere il brano più ascoltato nel Regno Unito durante il periodo natalizio.