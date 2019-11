Bryan Adams, le migliori canzoni

“Tesoro nazionale per i canadesi e per il mondo intero”, con queste parole Chris Martin, leader dei Coldplay, ha introdotto Bryan Adams nella Canadian Music Hall of Fame. A 60 anni il cantautore resta un’icona della musica pop rock grazie a tanti successi entrati nella storia. 26 album pubblicati, una carriera decennale iniziata prima come cantante di supporto per band locali e poi esplosa da solista. Bryan Adams è noto soprattutto per la sua musica rock guidata dalla chitarra e per la sua voce grossa e gutturale. Oltre alla carriera da musicista e cantautore, ha coltivato anche la passione per la fotografia. Ha infatti collaborato negli ultimi anni per Interview, Vanity Fair,Vogue, Harper's Bazaar, Esquire e dal 2004 è cofondatore della rivista Zoo Magazine. Tra i riconoscimenti ricevuti anche il Golden Camera e la Honorary Fellowship dalla Royal Photographic Society.

Da cantautore invece ha venduto oltre 100 milioni di dischi e ha scritto e co-prodotto canzoni per Kiss, Tina Turner, Mötley Crüe, Joe Cocker, Bonnie Raitt, Céline Dion, Rod Stewart, Ronan Keating, Neil Diamond, Johnny Hallyday, Zucchero Fornaciari e tanti altri. 15 nomination ai Grammy Award e un premio alla miglior canzone scritta per un film, è stato nominato cinque volte per il Golden Globe e tre volte per il Premio Oscar. Nel 2011 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Un artista completo, sostenitore del veganismo, attivista sociale e sostenitore dei diritti umani. Negli ultimi anni ha continuato la sua leggendaria attività live e nel 2019 ha pubblicato il quattordicesimo album in studio “Shine a Light” che vede la partecipazione di Ed Sheeran e Jennifer Lopez. Queste le migliori canzoni di Bryan Adams:

(Everything I Do) I Do It For You

Please Forgive Me

Summer of ‘69

Heaven

Run to you

When you’re gone

Have You Ever Really Loved a Woman?

“(Everything I Do) I Do It For You”

“(Everything I Do) I Do It For You” è la sua ballad più celebre, conosciuta anche per la colonna sonora di “Robin Hood – Principe dei ladri”. Ha venduto quindici milioni di copie e detiene anche il record di singolo con più settimane consecutive al primo posto nel Regno Unito (ben sedici). Un classico del soft rock ed ennesima ballata senza tempo, il brano è stato nominato all'Oscar, ha vinto un Grammy ed è a tutti gli effetti un bellissimo e sobrio classico rock anni '90 che ha guadagnato il suo posto nella storia.

“Please Forgive Me”

“Please Forgive Me” è una ballad dall’animo lento, giunta al settimo posto della Billboard Hot 100, con 3.5 milioni di copie. È stata realizzata come bonus track del greatest hits “So Far So Good” e figura anche con un intro strumentale, presente soltanto nell'album e non nel CD singolo. Gran successo in tutto il mondo, è stato l’unico singolo di Bryan Adams a conquistare il primo posto in Australia. Il video ha superato la cifra di 395 milioni di visualizzazioni sui canali ufficiali YouTube.

“Summer of ‘69”

“Summer of ‘69” è un brano senza tempo, intrigante e stuzzicante. Bryan Adams ricorda un'estate passata e spiega come la sua band del liceo abbia preso strade separate. Nel testo racconta come abbia perso contatti con la ragazza con cui ha condiviso una storia d'amore estiva. Il titolo sfacciato della canzone è senza dubbio in parte responsabile della popolarità della canzone, ma più di ogni altra cosa, la cosa migliore di questa traccia è come riesce a ricreare i caldi sentimenti della nostalgia. “Summer of ‘69” fa parte di “Reckless”, quarto album di Bryan Adams pubblicato nel 1984.

“Heaven”

Oltre ai duetti “It’s Only Love” con Tina Turner e “All of Love” registrato con Rod Stewart e Sting e scelto per la colonna sonora de I Tre Moschettieri del 1993, tra i più grandi successi di Bryan Adams c’è “Heaven”. Originariamente scritto per il film del 1983 “A Night in Heaven”, è una ballad scelta come terzo singolo di “Reckless”. La traccia presenta un semplice riff di piano e una chitarra vivace e bramosa, mentre i testi vedono Adams proclamare la sua incredulità per quanto sia perfetta la sua relazione attuale e si sente così soddisfatto che pensa di essere in paradiso.

“Run to you”

“Run to you” è il singolo principale di “Reckless” e vede il protagonista coinvolto in una relazione illecita, con la persona che vuole raggiungere di corsa. Un capolavoro del rock degli anni '80, che fonde una chitarra scontrosa e spigolosa con tamburi appassionati e una tastiera brillantemente nebulosa. In tanti pensano sia l’apice della carriera di Bryan Adams.

“When you’re gone”

Nel corso degli anni Bryan Adams ha collaborato con una serie di icone musicali, da Tina Turner a Sting, Rod Stewart e Barbra Streisand, ma forse la sua scelta più insolita di collaboratore è quella con Melanie C, meglio conosciuta come Sporty Spice delle Spice Girls . Il duetto funziona straordinariamente bene e la voce melodiosa dell’artista si fonde al meglio con il tono di Bryan Adams.

“Have You Ever Really Loved a Woman?”

È un singolo del 1995 e scritto per il film “Don Juan DeMarco” con Johnny Depp , Faye Dunaway e Marlon Brando . Il film vede il personaggio di Depp convincersi che è Don Juan, una leggendaria figura creata da un poeta spagnolo nel XV secolo. La traccia è una ballata infusa di chitarre tipiche del flamenco e che viene utilizzata come motivo musicale ricorrente in tutto il film. Il brano conquistò il primo posto in quasi tutto il mondo e fu uno dei pochi singoli di Bryan Adams a raggiungere la vetta della classifica negli Stati Uniti. Il testo della canzone vede il cantante considerare cosa significhi davvero amare qualcuno e, nel farlo, elenca una serie di cose che dimostrano che in realtà sa cosa significa amare una donna.