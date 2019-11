Il quinto live di questa 13esima edizione di X Factor è senza dubbio tra i più importanti, considerando come dia la chance ai concorrenti di proporre i propri inediti. È il momento della grande prova, quella in cui il pubblico e i giudici li valuteranno durante un’esibizione senza precedenti. Alessandro Cattelan ripropone un gioco con Antonio Conte, come fatto a E poi c’è Cattelan, con il tecnico dell’Inter che fa il suo pronostico, che verrà svelato soltanto alla fine del talent show.

Si parte subito con il primo grande ospite di serata, Mahmood, che canta la sua “Barrio”. Si dice molto emozionato e vuole lanciare un messaggio a tutti i concorrenti e a chiunque stia lavorando lì fuori per farcela in questo mondo: “La fortuna non esiste. Bisogna impegnarsi sempre di più”. Anticipa poi di star lavorando al nuovo album. A gennaio 2020 ci sarà qualcosa di nuovo da ascoltare di suo. Cattelan spiega come si svolgerà la quinta puntata, con l’inedito meno votato che porterà il relativo concorrente al ballottaggio. I brani saranno poi online da mezzanotte e il meno ascoltato e scaricato porterà il suo proprietario al ballottaggio nella sesta puntata.

X Factor live, la prima manche

I primi a esibirsi con un inedito sono i Booda, che portano sul palco “Elefante”. Sfera Ebbasta ha adorato la loro prova, esaltando il sound che sono in grado di proporre. È dello stesso parere inoltre Mara Maionchi, trascinata dal ritmo e dalla potenza.

Momento delicato, dal momento che sul palco sale Giordana, concorrente che è riuscita ad avere la meglio in tre ballottaggi ma che, seppur ancora in gara, ha alle spalle tre momenti da dentro o fuori, dunque è seriamente a rischio eliminazione. L’inedito è fondamentale per lei e si chiama “Chasing Paper”, scritto per lei da Sia. Per la Maionchi lei è molto brava ma è la canzone a essere poco efficace. Samuel non ha dubbi, era un pezzo di Sia cantato da Giordana, il che vuol dire che la giovane sembrava stesse semplicemente cantando un’altra cover. Malika le consiglia di scegliere per bene una strada artista e restarvici.

GIORDANA CANTA: "CHASING PAPER"

È tempo dei Sierra con “Enfasi”. Mara li apprezza, sottolineando la loro regolarità in questo percorso. Sfera consiglia loro di analizzare fino in fondo chi siano in realtà, prima di affacciarsi al pop”. L’inedito di Nicola Cavallaro si chiama “Like I Could”. Anche per lui una canzone in inglese, con Malika che comprende e apprezza la scelta di un testo non in italiano da parte della Maionchi. I giudici sembrano in generale convinti, eccezion fatta per il brano scritto da Sia. Finalmente però si risveglia realmente il pubblico, che regala grandi applausi a Sofia, che canta “A domani per sempre”. È un inedito ma in realtà fa parte del suo repertorio ormai da tempo. È una canzone che ha scritto quando aveva 14 anni.

SOFIA CANTA "A DOMANI PER SEMPRE"

Cattelan annuncia la presenza di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che propongono “Bomba o non bomba” e “La storia siamo noi”. I due terranno un mega concerto all’Olimpico di Roma il 5 settembre 2019, che di certo farà scattare a breve la folle corsa al biglietto.

Si torna in gara per gli ultimi inediti. Il primo è quello di Davide, dal titolo “Glum”. Una buona esibizione, con Samuel che gli consiglia di sperimentare, senza restare troppo incollato a ciò che riesce molto bene. Eugenio Campagna propone “Cornflakes”. Ne ha scritto musica e testo ed è una vera hit.

X Factor live, il ballottaggio

Viene proposto un recap generale di tutte le esibizioni della serata, dando così una chance al pubblico di riascoltare brevemente gli inediti proposti. Prima del verdetto decisivo, che sancirà chi correrà il rischio di abbandonare X Factor 13, ecco altri due ospiti musicali.

Si tratta di Gemitaiz & MadMan, che propongono al pubblico e ai giudici un medley energico di due brani estratti dal loro album “Scatola nera”. Nessuna eliminazione dunque in questo quinto live, con Giordana che si ritrova a dover gestire l’ennesimo ballottaggio. Il suo avversario sarà decretato soltanto martedì.