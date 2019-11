Il terzo live della 13esima edizione di X Factor ha inizio come al solito con l’ironia di Alessandro Cattelan. Il conduttore si scusa per la voce roca e poi ironizza sul proprio outfit sfoggiato la scorsa settimana. Due gli eliminati previsti in questo terzo appuntamento, che vede Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta esibirsi prima di dare spazio ai concorrenti in gara. Toccherà fare sul serio fin dalla prima prova, considerando come il meno votato della prima manche sarà direttamente eliminato.

X Factor live, la prima manche

Soltanto due manche previste in questo terzo live, con i concorrenti che durante la prima propongono un mashup dei loro cavalli di battaglia. Sarà il pubblico a decidere chi abbandonerà la competizione, con il televoto aperto da Cattelan, che presenta poi Lorenzo Rinaldi, che canta “Let her go” dei Passenger. Voce e chitarra per lui, che lascia spazio poi ai Sierra con l’inedito “Enfasi”, ascoltato già alle Audizioni. Dopo averla abbandonata per una settimana, Giordana Petralia ritrova la sua arpa e propone Daphne. Spazio poi a Eugenio Campagna, che propone nuovamente la sua personale versione di “En e Xanax”. I Booda fanno un salto indietro nel tempo fino agli Home Visit, cantando lo stesso brano, mentre Nicola Cavallaro canta Amy Winehouse. Atmosfera magica con i Seawards, mentre Sofia Tornambene canta “A domani per sempre”, un suo inedito scritto a soli 14 anni. Marco Saltari invece si gioca le proprie chance con Bob Marley, mentre Davide Rossi sfoggia il proprio talento con Stewie Wonder.

SOFIA TORNAMBENE CANTA "A DOMANI PER SEMPRE"

Questa è l’ultima prova della prima manche. I giudici dicono la propria, con Sfera Ebbasta e Mara Maionchi che apprezzano i Booda, con qualche dubbio sulla prova di Lorenzo. Malika lo difende, mentre Samuel critica Marco. Il verdetto è deciso unicamente dal pubblico da casa, che salva le squadra di Malika, Samuel e Sfera. È Mara a perdere uno dei suoi: Marco.

X Factor live, seconda manche

Nuovamente aperto il televoto per la seconda manche, con i Booda sul palco che strappano applausi. Nicola canta “Happy” e si becca qualche critica da Malika, che parla di pasticcetti. Per la squadra di Sfera si esibisce Sofia, che canta “C’est la vie” di Achille Lauro. Mara la promuove ma ha dei dubbi sulla scelta del brano, ritenuto fin troppo adulto per lei. Lorenzo canta i Ramones, con Samuel che si complimenta, data la difficoltà della prova. Sfera chiede maggior freschezza e scelte in linea col 2019. Ancora uno scontro con Malika, che sottolinea come i Ramones siano ancora oggi attuali. I Sierra invece fanno proprio De André, offrendone una versione particolare. Grande entusiasmo per Giordana Petralia, che si riprende dopo le critiche della scorsa settimana. Anche Malika si complimenta, esprimendosi in favore di Sfera Ebbasta. I due hanno deciso di rischiare, puntando sull’evoluzione della giovane cantante. Eugenio rischia con un inedito e porta a casa gli applausi. Il penultimo concorrente è Davide Rossi, che canta “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys. Ha una grande carica, come sempre, con Mara che aspetta di ascoltarlo cantare in italiano. I Seawards si confrontano invece con Luigi Tenco, “Vedrai Vedrai”.

EUGENIO CAMPAGNA CANTA "CORNFLAKES"

Si chiude così la terza manche, con Malika che apprezza l’arrangiamento ma non è soddisfatta del cantato, date alcune stonature. Samuel invece si lascia andare e parla di emozioni vere. Spazio poi al super ospite di serata, Marracash, che incendia il pubblico presentando il suo nuovo album “Persona”. I meno votati della seconda manche sono Giordana Petralia e Lorenzo Rinaldi. La decisione finale spetta ai giudici, che fanno la propria scelta senza riascoltare i due. A lasciare la tredicesima edizione di X Factor al terzo live è Lorenzo.

