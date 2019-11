X Factor 2019, terzo Live: chi è stato eliminato ieri sera?

Marco Saltari (nella foto) e Lorenzo Rinaldi eliminati da X Factor 2019

Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi hanno dovuto abbandonare il sogno di giungere alla finale di X Factor 13. Il cantante degli Over non ha superato la manche dei cavalli di battaglia; il giovane degli Under Uomini ha perso al ballottaggio contro Giordana Petralia. GUARDA I VIDEO

di Floriana Ferrando

Doppia eliminazione ieri sera a X Factor 2019: Marco Saltari e Lorenzo Rinaldi hanno dovuto abbandonare il talent show di Sky. X Factor 2019, terzo Live: eliminato Marco Saltari Marco Saltari è il primo eliminato della terza puntata Live di X Factor 2019. Durante la prima manche di gara si sono esibiti tutti i dieci concorrenti in gara, proponendo il loro cavallo di battaglia. Marco degli Over ha cantato un celebre brano di Bob Marley, "Get Up Stand Up", ma non ha convinto il pubblico a casa: il televoto ha scelto di eliminare il cantante della squadra di Mara Maionchi. Marco Saltari ha abbandonato definitivamente il sogno di diventare un finalista di X Factor 13.

Chi è Marco Saltari

Viene da Corridonia, in provincia di Macerata, e nella vità è operatore di una ONG per richiedenti asilo: Marco Saltari canta, compone canzoni e produce musica. Il 34enne suona chitarra, tastiera e percussioni e negli anni ha creato un suo piccolo studio di registrazione in cui ha inciso il suo primo EP, ad oggi non ancora pubblicato. Nel corso della sua partecipazione a X Factor 2019 si è esibito con diversi brani di nicchia, da “La nonna di Frederick lo portava al mare” dei Quintorigo a “Un matto” di Fabrizio De André, passando per “Soul Train” di Alborosie.

X Factor 2019, terzo Live: eliminato Lorenzo Rinaldi

Lorenzo Rinaldi ha superato la prima manche di gara cantando il suo cavallo di battaglia "Let Her Go" dei Passenger, già proposto ai Bootcamp. Durante la seconda fase del terzo Live, i ragazzi si sono sfidati in unico round: il giovane degli Under Uomini si è cimentato con una hit dei Ramones intitolata “Baby I Love You”, portando il pubblico di X Factor 13 indietro nel tempo, in un’altra epoca. La performance non ha convinto del tutto: Lorenzo, insieme a Giordana Petralia, è fra gli artisti meno votati dal pubblico a casa. I due si sono affrontati al ballottaggio finale: eliminato Lorenzo.

Chi è Lorenzo Rinaldi

19 anni e una testata di riccioli: Lorenzo viene da Terni, sta per prendere il diploma e suona la chitarra. I suoi gusti musicali sono variegati: lo appassionano il blues (Neil Young, Eric Clapton, Rolling Stones, Doors), il pop (Ed Sheeran) e la musica di cantautori come Fabrizio De André. A X Factor 13 si è fatto conoscere con una cover di “Never Had” di Oscar Isaac e con la sua personale interpretazione di “Too Much To Ask”di Niall Horan.

