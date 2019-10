Siamo giunti alla fase live di X Factor 2019, per la seconda puntata in programma all’X Factor Dome di Monza si sfideranno le squadre dei giudici Malika Ayane, Samuel, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta. Il 31 ottobre saranno ospiti Lewis Capaldi e i Maneskin. La seconda puntata dei Live di X Factor 2019 sarà su Sky Uno giovedì 31 ottobre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV.

Lewis Capaldi a X Factor 2019

Tra gli ospiti del secondo live di X Factor 2019 c’è il cantautore scozzese Lewis Capaldi. Il 23 enne è diventato in poco tempo uno dei fenomeni musicali del momento. Il primo successo è “Bruises”, pubblicata nel 2017 e autoprodotta dallo stesso artista. Il passaparola sul web è immediato e Lewis Capaldi firma il primo contratto con una major, pubblicato il suo EP d’esordio dove è contenuto proprio il brano che gli ha spalancato le porte del mercato discografico. In “Bloom”, questo il nome dell’EP, ci sono anche altri tre brani: “Fade”, “Lost on You” e la title-track. Dopo la pubblicazione di altri due EP, arriva il primo album uscito a maggio del 2019. Il singolo di lancio è “Someone You Loved” che ha trainato le vendite del disco, diventato il più venduto nel Regno Unito e in Irlanda. La canzone inoltre ha conquistato il primo posto tra i brani più ascoltati negli Stati Uniti. L’album è nato sulla scia di una delusione d’amore. Infatti la stesura dei brani è stata fatta dopo la fine della storia con la sua ragazza. Dall’album sono stati estratti i singoli “Grace”, “Someone You Loved” e “Hold Me While You Wait”, la canzone attualmente in rotazione radiofonica, disponibile dal 3 maggio di quest’anno. In poco tempo Lewis Capaldi ha avuto apprezzamenti anche da altri artisti di spessore come Ed Sheeran, Rag’n’Bone, Bastille e Sam Smith.

I Maneskin sul palco dell’X Factor Dome

Nella seconda serata dei live di X Factor 2019, in onda su Sky Uno giovedì 24 ottobre alle 21.15, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now TV, ci saranno anche i Maneskin. Si tratta del grande ritorno del gruppo che nel 2017 ha conquistato il secondo posto nell’11esima edizione di X Factor Italia. Il gruppo tornerà sul palco del talent che ha dato il via alla loro carriera per eseguire il brano “Le parole Lontane”, ennesimo successo tratto dall’album “Il ballo della vita”. Dalla loro esplosione a X Factor, i Maneskin hanno conquistato 13 dischi di platino, 5 dischi d’oro, raggiunto i 230 milioni di stream su Spotify. Grande successo anche dal vivo con lunghi tour in Italia e in Europa che hanno ottenuto il tutto esaurito in ognuna delle tappe previste. Sono cinque i singoli finora estratti dall’album d’esordio dei Maneskin. Dopo “Morirò da re” è stato il turno di “Torna a casa”, “Fear for Nobody”, “L’altra dimensione” e “Le parole lontane”, brano uscito il 13 settembre e che verrà eseguito sul palco di X Factor 2019.