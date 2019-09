Maneskin, il nuovo singolo è “Le parole lontane”: il testo

Singolo numero cinque dal loro successone “Il ballo della vita” per i Maneskin. “Le parole lontane” debutterà venerdì 13 settembre con tanto di video. Il brano fa seguito a “L’altra dimensione”, “Fear For Nobody”, “Morirò da Re” e “Torna a casa”. In questa ballad dalle sonorità folk inedite, con una risonanza che ricorda suoni medievali creati nell’arrangiamento dal dobro, si sperimenta la separazione di Marlena. Il brano è accompagnato dal videoclip, ideato dai Maneskin con la regia di Giacomo Triglia, che vede tornare protagonista Marlena, la figura femminile fil rouge nel lavoro della band, rappresentazione della libertà di espressione e dell’ispirazione artistica. Nel video, la distanza è raccontata attraverso una resa scenica che vede la musa ispiratrice avvicinarsi e unirsi a Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, per poi allontanarsi e svanire, lasciando soli i quattro componenti della band.

Il successo dei Maneskin nei numeri

Dopo un anno di ottimi risultati che ha visto i Maneskin protagonisti di 66 date sold out con oltre 140.000 presenze fra concerti in Italia, in Europa e nei più importanti festival estivi, a cui si aggiungono le certificazioni con 12 dischi di platino e 5 dischi d’oro, la band dà un ultimo appuntamento live al pubblico italiano per sabato 14 settembre 2019 al Carroponte di Sesto San Giovanni a chiusura del tour. Prima, l’11 settembre, la band tornerà in Francia, a Parigi, per esibirsi a Le Cigale. Intanto la ballatona “Torna a casa” ha già conquistato quattro dischi di platino e ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale Fimi, raggiungendo il vertice delle chart iTunes e Spotify. Il brano, con oltre 60 milioni e mezzo di stream su Spotify, è accompagnato da un videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta quasi 84 milioni di visualizzazioni.

Il testo di “Le parole lontane”

Di seguito, il testo del nuovo singolo dei Maneskin:

Come l'aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai

Che l'errore tuo è stato amarmi

Come se domani il mondo fosse uguale

A com'era ieri

Ma adesso lasciami credere che questo sia reale

Che sento l'ansia che sale

Bevo le lacrime amare

Ti prego lasciami perdere

Dentro l'acqua del mare

Che le parole lontane

Giuro te le voglio urlare

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana da me

Il tempo brucerà tutti i fogli che

Parlan di te, piangerai con me

Sotto il sole poi diluvierà

Per portare via le parole forse inutili

Canteremo insieme ma restando muti

Ma adesso portami a casa che mi spaventa l'inverno

Le gambe stanno cedendo

Non vedi che ho troppo freddo

Marlena portami a casa che il tuo sorriso è stupendo

Ma sai se adesso ti perdo

Non vedo neanche più a un metro

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana

Lontana da me, yeah

Perché ti sento lontana

Lontana da me

Perché ti sento lontana da me

Come l'aria mi respirerai

Il giorno che ti nasconderò

Dentro frasi che non sentirai