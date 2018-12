Maneskin, il nuovo singolo è "Torna a casa": il testo

I Maneskin continuano a dominare la classifica dei singoli più venduti in Italia con “Torna a casa”, terzo singolo tratto dall’album “Il ballo della vita”. Il gruppo romano convince sempre di più il pubblico e la critica e sarà impegnata per mesi in un lungo tour in Italia e in Europa. In questi giorni sono state aggiunte ulteriori date: il 29 marzo all’Estragon di Bologna, il 2 aprile all’Atlantico di Roma e il 10 aprile al Fabrique di Milano. La richiesta di biglietti è altissima e tutte le date in programma nel 2019 sono sold out. Il successo dei Maneskin è stato confermato da “Torna a casa”, ballad intensa che racconta di una separazione.

Il testo di "Torno a casa"

Nel testo compare nuovamente Marlena, già citata nel brano “Morirò da re”. Per il gruppo si tratta della musa ispiratrice, della personificazione della loro libertà come dichiarato più volte durante le interviste. “Torna a casa” è lo sfogo di un uomo che ha perso la sua musa, che però ascolterà la sua preghiera e ritornerà da lui. Questo il testo della canzone:

Cammino per la mia città

Ed il vento soffia forte

Mi son lasciato tutto indietro e il sole all'orizzonte

Vedo le case, da lontano, hanno chiuso le porte

Ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse

Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine

Coi morsi di mille serpenti fermo per le spire

Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire

Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire

Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto

Alice, le sue meraviglie e il Cappellaio Matto

Cammineremo per 'sta strada e non sarò mai stanco

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco

Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta

Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta

Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta

Perché la vita, senza te, non può essere perfetta

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire

E il cielo piano piano qua diventa trasparente

Il sole illumina le debolezze della gente

Una lacrima salata bagna la mia guancia mentre

Lei con la mano mi accarezza in viso dolcemente

Col sangue sulle mani scalerò tutte le vette

Voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe

Per imparare a perdonare tutte le mie colpe

Perché anche gli angeli, a volte, han paura della morte

Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta

Corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta

Da questa Terra ferma perché ormai la sento stretta

Ieri ero quiete perché oggi sarò la tempesta

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire

Prima di te ero solo un pazzo, ora lascia che ti racconti

Avevo una giacca sgualcita e portavo tagli sui polsi

Oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere

Questa città si affaccerà quando ci vedrà giungere

Ero in bilico tra l'essere vittima, essere giudice

Era un brivido che porta la luce dentro le tenebre

E ti libera da queste catene splendenti, lucide

Ed il dubbio o no, se fossero morti oppure rinascite

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare

Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire

Quindi Marlena torna a casa che il freddo qua si fa sentire

Quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire

Il tour sold out e le nuove date

Il tour dei Maneskin proseguirà fino al 20 dicembre al Fabrique di Milano. A febbraio saranno impegnati in un piccolo tour in giro per l’Europa e infine da marzo daranno vita alla seconda parte del tour in Italia. Ecco le date previste nel 2019:

Le date aggiornate dei concerti de “Il ballo della vita Tour”: