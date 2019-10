X Factor 2019, Home Visit: le esibizioni più sorprendenti

I quattro giudici sono tutti a Berlino insieme ai propri talenti. Non tutti però potranno accedere al live di X Factor 2019. Per riuscire a guadagnarsi un posto sarà necessario dare il meglio di sé agli Home Visit, che vedono i giudici in quattro location differenti della metropoli tedesca.

Sfera Ebbasta: gli Home Visit delle Under Donna

Si inizia con le Under Donna, categoria assegnata da Alessandro Cattelan a Sfera Ebbasta, impegnato in questa difficile scelta al Flux Bau, storico club underground. Sfida tra Sissi, Maryam, Cometa, Giordana e Beatrice, che si esibiscono live dinanzi a un pubblico locale. Un po’ di tensione iniziale per Sissi, che si scioglie e porta a casa una buona esibizione. Chitarra e piano per Beatrice, che punta sui Beatles per conquistare Sfera Ebbasta. Mariam ottiene applausi dal pubblico con Sciccherie di Madame. Pubblico conquistato anche da Giordana, che conferisce il suo tocco a Middle Child. A chiudere il turno è Sofia, ovvero Kimono, che canta People help the people di Birdy. Una scelta davvero complessa per il giudice, che decide di interrompere qui il percorso di Beatrice e Silvia.

X FACTOR 13: L'ESIBIZIONE DI MARIAM

Malika Ayane: gli Home Visit degli Under Uomini

Malika Ayane è pronta per le esibizioni dei suoi Under Uomini al Delphi Theater. Ad accompagnare i concorrenti c’è una vera band, con Lorenzo che è il primo a portarsi sul palco, cantando Too much to ask di Niall Horan. Malika però si chiede se sia possibile portarlo al di fuori del suo genere di comfort. Daniel intende stupire e ci prova con Rescue me dei One Republic, con la Ayana che sottolinea come un po’ di emozione sia andata persa. Enrico di Lauro, artista di strada di Milano, sfoggia il suo talento con un brano di Adele. Nuela continua a divertire tutti, offrendo stavolta la sua versione di Psycho di Lady Gaga. Malika gli chiede di intonare un suo inedito, Settimo nano, evidenziando alcuni dubbi. Applausi per Davide Rossi, che canta Jamiroquai e passa il turno. Ai live invece mancheranno Daniel e Nuela, con quest’ultimo che ha fin dall’inizio scatenato reazioni contrastanti sul web.

X FACTOR 13: L'ESIBIZIONE DI DAVIDE ROSSI

Mara Maionchi: gli Home Visit degli Over

Affiancata anche lei da Alessandro Cattelan, Mara Maionchi prenderà le sue decisioni su uno dei ponti più affascinanti di Berlino, il Friedrichsbrücke. Nicola Cavallaro, studente di medicina ed ex parà, canta Leave a light on, conquistando ancora la Maionchi. Ottimo risultato anche per Gabriele, però evidentemente emozionato e nervoso mentre canta Rino Gaetano. Tomas Thai punta su George Michael, bravo ma non convincente, non del tutto. Rischia Eugenio con Lucio Dalla, seguito da un convincente Marco Saltari, che propone una cover degli Alborosie. Manca un po’ di capacità comunicativa in Tomas, che viene eliminato dalla Maionchi, così come Gabriele, definito “non in palla”.

X FACTOR 13: L'ESIBIZIONE DI MARCO SALTARI

Samuel: gli Home Visit dei Gruppi

I primi a esibirsi sono i Kyber, che hanno conquistato Samuel fin da subito ma ora sono alla prova decisiva, cantando un brano degli Imagine Dragons. Giulia e Loris, che compongono il duo dei Seawards, propongono un mash-up, scatenando il pubblico. Spazio al duo rap Sierra, che riscrivono un brano di Eminem, con Samuel che li reputa fin troppo deboli rispetto agli altri. I K_Mono puntano su qualcosa di italiano, cantando La descrizione di un attimo dei Tiromancino. Vogliono mostrare di poter proporre qualsiasi genere. Si concludono gli Home Visit con i Booda, così carichi e convincenti da spingere il pubblico a chiedere il bis, che loro ovviamente concedono. Energia pura. Nessun dubbio su di loro, pronti per il live, così come i Sierra. Si fermano qui invece i K_Mono, con i Kyber sconfitti infine dai Seawards.

X FACTOR 13: L'ESIBIZIONE DEI SEAWARDS

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale