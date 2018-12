Martina Attili, la meno votata della prima manche, è la prima eliminata della semifinale di X Factor 2018. Leo Gassmann prosegue nella gara ma la sua avventura alla dodicesima edizione di X Factor Italia si ferma, perdendo al ballottaggio contro Luna Melis. Naomi, Anastasio, Luna e i Bowland son i quattro finalisti di X Factor 2018.



IL LIVEBLOG del settimo Live di X Factor 2018: gli inediti



X Factor 2018, la semifinale: eliminata Martina Attili al settimo Live

Durante la prima manche di gara la giovane delle Under Donne capitanate da Manuel Agnelli si cimenta nel brano di Miley Cyrus “The Climb”. La performance non convince la giuria, che vede disattese le proprie aspettative. Manuel Agnelli spezza una lancia in difesa della cantante: "Martina è un talento speciale", ma questo non basta a salvarla dal televoto. Martina Attili è la meno votata della prima manche della semifinale di X Factor 2018 e deve abbandonare il talent show.



Rivedi l’esibizione di Martina Attili al settimo Live di X Factor, la semifinale



Martina Attili ha 17 anni e viene da Roma. Fin da piccola si abitua a stare sul palco seguendo i genitori, che lavoravano come animatori. Cresciuta a "pane, burro e Renato Zero", Martina sogna di diventare cantautrice. Alle Audizioni di #XF12 ha presentato il suo inedito "Cherofobia", che ha conquistato i giudici e il pubblico dimostrando tutto il suo precoce talento.



Riascolta l’inedito di Martina Attili



X Factor 2018, la semifinale: eliminato Leo Gassmann al settimo Live

Leo Gassmann supera la prima manche grazie alla sua personale interpretazione voce e chitarra di “Dead in the Water” di Noel Gallagher e prosegue all’interno della gara esibendosi nella seconda manche con il brano “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. I giudici lodano l’esibizione, che mostra anche questa settimana un’evoluzione del percorso artistico del giovane degli Under Uomini, ma non basta: Leo Gassmann, insieme a Luna Melis, è il meno votato. Si va al ballottaggio: Leo sceglie come cavallo di battaglia “Caledonia” Dougie MacLean, ma il televoto salva Luna. Leo Gassmann è eliminato da X Factor 2018.

Rivedi l’esibizione di Leo Gassmann al settimo Live di X Factor, la semifinale



Leo Gassmann ha 19 anni e viene da Roma. Cresce in una famiglia di artisti, ascoltando soprattutto musica americana. Impara a suonare la chitarra e si appassiona anche al soul e al cantautorato italiano, mentre apprezza poco la musica attuale. Si presenta a X Factor 2018 per trovare il proprio posto del mondo, intraprendendo un percorso personale che lo sollevi un po' dal peso del suo cognome e si fa largo sul mercato discografico con il suo inedito intitolato “Piume”.



Riascolta l’inedito di Leo Gassmann

Il settimo Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 12 dicembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.