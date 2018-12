Gli otto concorrenti in gara presentano i loro inediti a pubblico e giuria, facendo il loro ingresso nel mercato discografico. Fra ospiti italiani e internazionali, SCOPRI IL LIVEBLOG del quinto Live di X Factor 2018.

Il quinto Live di X Factor 2018 è cruciale: Anastasio, Leo Gassmann, Naomi, Renza Castelli, i Bowland, Luna Melis, Sherol Dos Santos e Martina Attili presentano i loro inediti, tentando non solo di proseguire all’interno della gara, ma anche di sfondare all’interno del mercato discografico.



SCOPRI i titoli degli inediti di X Factor 2018



Luna Melis presenta il singolo “Los Angeles”, Sherol Dos Santos canta un brano dedicato al padre intitolato “Non ti avevo ma ti ho perso”, mentre Martina Attili propone una versione completamente riarrangiata di “Cherofobia”, inedito già presentato alle Audizioni.



Renza Castelli si presenta con la ballad “Cielo inglese”, Naomi svela il suo lato più classico con l’inedito “Like The Rain”, cercando il riscatto dopo il ballottaggio della scorsa settimana, che ha portato all’eliminazione dei Seveso Casino Palace.



Leo Gassman degli Under Uomini di Mara Maionchi propone l’inedito “Piume”, mentre Anastasio fa risentire al pubblico la canzone scritta di suo pugno “La fine del mondo”, presentata alle Audizioni.



I Bowland restano l’ultimo gruppo in gara alla dodicesima edizione di X Factor Italia e incantano con “Don’t Stop Me”.



Ospiti internazionali del quinto Live di X Factor 2018 gli Hooverphonic. La band, fra i gruppi di maggiore successo degli ultimi 20 anni, presenta per la prima volta live “Romantic”, loro ultimo singolo estratto dal decimo album “Looking For Stars”.



Sul palco dell’X Factor Arena anche i Subsonica: il gruppo torinese presenta il nuovo singolo “Respirare”, facendo cantare il pubblico anche sulle note di alcuni dei loro più noti successi. I Subsonica hanno appena pubblicato il nuovo album “8” e da dicembre saranno in tour in Europa, e da febbraio saliranno sui palchi dei principali palazzetti italiani.



Appuntamento giovedì 29 novembre con il sesto Live di X Factor 2018

Il quinto Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 28 novembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.



