I Subsonica, fra gli ospiti della quinta puntata Live di X Factor 2018 aprono la serata, scaldando il pubblico con un medley dei loro successi più celebri. Poi Alessandro Cattelan porta il pubbico nel vivo della gara: gli otto concorrenti del talent show si esibiscono divisi in due manche, presentando il loro inedito a pubblico e giuria (FOTO). La puntata è stata un successo anche per gli ascolti che sono stati oltre 1 milione. In crescita anche i voti del pubblico: quasi cinque milioni e 200 mila, il 46% in più rispetto al 2017.



È Luna Melis la prima ad esibirsi, portando sul palco il rap di “Los Angeles”, un brano che descrive la sua vita e la sua personalità, “che esce dal tradizionale linguaggio al quale i rapper ci hanno abituato”. Segue Renza Castelli, che per il testo del suo inedito “Cielo inglese” si affida ad un’autrice emergente ma “manca di trasporto emozionale” secondo la giuria, mentre Anastasio propone un pezzo scritto da lui, “La fine del mondo”, inedito con il quale si è presentato alle Audizioni e che entusiasma la giuria per il suo metro di scrittura “micidiale”. Chiude la prima manche di gara del quinto Live di X Factor 2018 l’inedito di Sherol Dos Santos, una toccante interpretazione di “Non ti ho mai avuto ma ti ho perso”, dedicata al padre che non ha avuto. Il pubblico a casa manda al ballottaggio Renza Castelli.



X Factor 2018: gli inediti della seconda manche del quinto Live

Naomi mostra la cifra più classica del suo talento cimentandosi nell’inedito “Like The Rain”, seguono i Bowland che per il live degli inediti riarrangiano un brano scritto molto tempo fa dalla cantante Leila, “Don’t Stop Me”, mantenendo la magia del loro sound. Leo Gassmann anche questa volta convince, cantando un suo personale omaggio all’amore intitolato “Piume”, “il pezzo giusto per lui”, commenta Mara Maionchi. Infine è il momento di Martina Attili: la sua “Cherofobia” aveva conquistato già alle Audizioni, ora l’inedito è pronto ad entrare nel mercato discografico, con tanto di lode dei giudici e applausi del pubblico in studio. Il ballottaggio vedrà sfidarsi Renza Castelli e Naomi, la meno votata della seconda manche del quinto Live di X Factor 2018.



X Factor 2018, il ballottaggio del quinto Live: Renza Castelli Vs. Naomi

Il ballottaggio del Live degli inediti si rivela un momento delicato per il giudice Fedez, che vede sfidarsi due componenti della sua categoria, gli Over: al cavallo di battaglia di Renza Castelli, che canta "Wait in Vain" di Bob Marley, Naomi risponde con un’energica cover di "Bang Bang" di Jessie J. e Nicky Minaj. Siamo alla resa dei conti: la giuria deve scegliere chi salvare ma Fedez, supportato dai colleghi Mara Maionchi, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli, rimanda il verdetto definitivo ai telespettatori. Anche per il quinto Live di X Factor 2018 si va al TILT: il televoto salva Naomi. Eliminata Renza Castelli dalla dodicesima edizione di X Factor Italia. Gli Over di Fedez perdono un altro componente.



Quinto Live di X Factor 2018, gli ospiti

I Subsonica, dopo l’opening che ha fatto cantare l’intero studio, tornano sul palco dell’X FActor Arena per presentare il nuovo singolo “Respirare”. Il gruppo torinese ha appena pubblicato il nuovo album “8” e da dicembre sarà in tour in Europa, mentre da febbraio salirà sui palchi dei principali palazzetti italiani. Ospiti internazionali del quinto Live di X Factor 2018 gli Hooverphonic: la band, fra i gruppi di maggiore successo degli ultimi 20 anni, presenta per la prima volta live “Romantic”, ultimo singolo estratto dal decimo album “Looking For Stars”.



Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez. Gli inediti dei concorrenti di X Factor 2018 possono essere riascoltati su Spotify.





Gli ascolti

La quinta puntata live di X Factor è stata vista ieri su Sky Uno/+1 da 1.195.176 spettatori medi, con 2.219.416 spettatori unici. Durante la messa in onda di X Factor Sky Uno è stato il settimo canale nazionale sul totale individui con una share del 4,9%, e il quarto canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,75% di share e il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 6,6% registrato alle 23.35 al termine del Tilt che ha sancito l'eliminazione di Renza Castelli, concorrente della squadra di Fedez, mentre il picco di spettatori è stato registrato alle 22.20 con 1.272.206 spettatori al momento del verdetto della prima manche di gara.



Appuntamento con il sesto Live di X Factor 2018, più carichi che mai, in diretta giovedì 29 novembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.