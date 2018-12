X Factor 2018, oltre un milione di ascolti per il quinto live

La quinta puntata live di X Factor 2018, dedicata agli inediti, è stata vista su Sky Uno da quasi un milione e 200 mila spettatori medi. Ancora in crescita i voti pervenuti alla X Factor Arena: 5 milioni e 200 mila, che hanno fatto registrare una crescita del 46% rispetto al 2017. (Cosa è successo in 4 minuti - FOTO)

Gli ascolti del quinto live

Sono stati 1.195.176 gli spettatori della quinta puntata di X Factor 2018, 2.219.416 quegli unici. Nel corso della messa in onda, Sky Uno è stato il settimo canale nazionale sul totale individui con una share del 4,9% e il quarto canale tra il pubblico 15-54 anni con il 7,75% di share, oltre che il canale più visto della piattaforma. Il picco di share è stato del 6,6% ed è stato registrato alle 23.35 al termine del Tilt che ha sancito l'eliminazione di Renza Castelli, concorrente della squadra di Fedez. Il picco di spettatori, invece, è stato registrato alle 22.20 con 1.272.206 spettatori al momento del verdetto della prima manche di gara. Considerando poi i sette giorni, la quarta puntata live di X Factor è stata vista nel complesso su Sky da 2 milioni 20mila spettatori medi. Se si aggiungono anche gli spettatori di TV8, il totale arriva a 2 milioni 70 mila spettatori medi. Positivi anche i numeri della quinta puntata live dello Strafactor, condotto da Daniela Collu, con la giuria composta da Elio, Pupo e Dark Polo Gang, in onda da mezzanotte su Sky Uno. Lo show è stato visto in media da 349.961 spettatori, in crescita del +7% rispetto alla scorsa settimana.

Voti e social in crescita

Hanno fatto registrare ancora un incremento i voti pervenuti alla X Factor Arena: per la quinta puntata live sono stati quasi 5 milioni 200mila, il 46% in più rispetto alla quinta puntata live del 2017. Dati in crescita anche sui social network per XF12, che anche ieri è stato il programma tv più commentato della giornata con 851.600 interazioni complessive (+24% rispetto alla scorsa settimana) e con l'81% delle interazioni generate su Instagram. La quinta puntata live è per il momento la più commentata di questa stagione. Su Twitter l'hashtag ufficiale #XF12 con 11.373 citazioni è entrato nella classifica dei Trending Topic italiani alle 23.00 del 22 novembre fino alla mattina del 23. In trending topic durante la notte c'erano anche anche Leo Gassman, Naomi, #Strafactor e Subsonica.