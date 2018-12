Renza Castelli si scontra al ballottaggio con Naomi, ma viene eliminata dal televoto. Durante il quinto Live di X Factor 2018 la cantante degli Over di Fedez presenta l’inedito “Cielo inglese” che, però, non le basta per restare in gara

Renza Castelli è la seconda concorrente ad esibirsi durante il quinto Live di X Factor 2018: per l’occasione canta l’inedito “Cielo inglese”, una ballad scritta da una giovane autrice emergente. Ma la giuria non è del tutto convinta e il pubblico a casa concorda: Renza Castelli è la meno votata della prima manche del quinto Live di X Factor 2018.



Il ballottaggio si fa duro: a contendersi l’ultima possibilità di rimanere all’interno del talent show condotto da Alessandro Cattelan sono due concorrenti della categoria Over di Fedez, che questa sera perderà un componente. Renza Castelli sceglie come cavallo di battaglia "Wait in Vain" di Bob Marley, performance che le aveva portato fortuna durante la fase delle Audizioni: Naomi, per la seconda settimana consecutiva al ballottaggio, risponde con un’energica versione di "Bang Bang" di Jessie J. e Nicky Minaj. Ora è la giuria ad avere l’ultima parola ma Fedez, con l’appoggio di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Logo Guenzi, rimanda la decisione definitiva al pubblico. Anche questa settimana si va al TILT: i telespettatori salvano Naomi. Eliminata Renza Castelli dalla dodicesima edizione di X Factor Italia.



Renza Castelli ha 28 anni e viene dalla provincia di Lucca. Si avvicina alla musica da piccola suonando la chitarra regalatale dal fratello, ma durante l'adolescenza la abbandona totalmente. Terminata la scuola viene invitata a suonare in una band e scopre la sua passione per il canto, che la porta alle Audizioni di X Factor 2018. La sua raffinatezza ha convinto Fedez a sceglierla per la sua squadra, ma questo non le è bastato per proseguire verso la finale di X Factor 2018, che si terrà il 13 dicembre presso il Mediolanum Forum di Assago.



Lo show va avanti e i sette concorrenti rimasti in gara sono pronti ad affrontare un'altra settimana di duro lavoro per arrivare al sesto Live di X Factor 2018 più carichi che mai.

Restano in gara le giovani donne di Manuel Agnelli, Luna Melis, Martina Attili e Sherol Dos Santos, i ragazzi di Mara Maionchi, Anastasio e Leo Gassman, i Bowland del team di Lodo Guenzi e Naomi degli Over di Fedez. I loro inediti pososno essere ascoltati su Spotify.



Il quinto Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 28 novembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.