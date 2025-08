Storia di un matrimonio usato dall'USDA contro i lupi

Il "wolf hazing", come viene chiamata questa pratica, prevede anche l'uso di musica ad alto volume con tracce come Thunderstruck degli AC/DC.

Il " wolf hazing ", come viene chiamata questa pratica, prevede anche l'uso di musica ad alto volume con tracce come Thunderstruck degli AC/DC.

"I mandriani utilizzano i droni , le cui telecamere termiche sono in grado di individuare i lupi in agguato nell'oscurità, illuminandoli con un riflettore. Un altoparlante diffonde suoni disturbanti come fuochi d'artificio, spari e litigi. Una registrazione riguarda le liti tra Scarlett Johansson e Adam Driver nel film Storia di un matrimonio": così scrive il Wall Street Journal.

Secondo un nuovo rapporto del Wall Street Journal, l'audio delle urla di Scarlett Johansson e Adam Driver in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach viene utilizzato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per spaventare i lupi e per impedire loro di uccidere il bestiame. Del resto, le liti tra i due rappresentano i momenti emotivamente più impegnativi del film che, nel 2019, è valso a entrambi la nomination all'Oscar.

Di cosa parla Storia di un matrimonio

Storia di un matrimonio racconta la fine della relazione tra Charlie, regista teatrale di New York, e Nicole, attrice che ha rinunciato a Hollywood per lavorare insieme a lui. La coppia, inizialmente decisa a separarsi in modo amichevole per il bene del figlio Henry, finisce coinvolta in una dura battaglia legale che mette in luce incomprensioni, ferite e rimpianti accumulati negli anni.

Il film alterna momenti di conflitto a scene di tenerezza e nostalgia, mostrando come, anche quando l’amore romantico finisce, possa rimanere un legame affettivo. Il finale lascia intravedere una forma di riconciliazione emotiva: pur non tornando insieme, Charlie e Nicole riescono a collaborare come genitori.