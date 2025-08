Sissi, cosa sapere sulla quarta stagione da stasera in TV

Sissi, l'amatissima serie tv diretta da Sven Bohse, la cui prima stagione ha debuttato in Italia nel 2021, sta per finire. Martedì 5 e mercoledì 6 luglio va in onda su Canale 5 Sissi - Atto finale.

Cosa vedremo in Sissi - Atto finale

Sissi: Atto finale comincia con un grave incidente: Sissi cade da cavallo a Corfù, ferendosi. Suo padre, il duca di Baviera, muore d’infarto poco dopo aver saputo della notizia. Franz inizialmente nasconde l’accaduto per proteggere la moglie, ma la verità inevitabilmente emerge. Tornata a Possenhofen, la famiglia scopre di non poter più restare: il castello è stato perso a una scommessa dal padre. Il nuovo proprietario — Georg Basselet von La Rosée — concede loro tre mesi di tempo per andarsene. Sissi, però, non si arrende: senza dire nulla a Franz decide di sfidare Georg in una gara a cavallo, per riprendersi il castello. Nel frattempo, Sophie Charlotte si innamora di Ludovico II di Baviera, la cui madre non approva, mentre Louis riceve l’offerta di diventare ministro della Giustizia, un ruolo che però lo costringerebbe a rinunciare alla sua amata Henriette Mendel. In tale contesto, emergono anche tensioni familiari: Linda, ritenuta sorellaillegittima di Sissi, viene arrestata con l’accusa dell’omicidio della madre Adele.