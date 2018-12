X Factor 2018: il live della sesta puntata in DIRETTA

Due manche di gara e sette concorrenti, che propongono al sesto Live Show di X Factor 2018 cover di hit italiane e internazionali, oltre ai loro inediti. SCOPRI IL LIVEBLOG





LO SPECIALE - COME VEDERE X FACTOR - Scopri come votare da casa

Dopo l'eliminazione di Renza Castelli la scorsa settimana, i concorrenti del talent show condotto da Alessandro Cattelan affrontano il sesto Live Show, esibendosi sul palco dell'X Factor Arena in due manche.



SCOPRI i titoli degli inediti di X Factor 2018



Si parte con le cover: durante la prima manche i sette concorrenti propongono la loro personale versione di alcuni dei più celebri successi della musica internazionale.



Fedez per Naomi, unica della categoria Over ancora in gara, sceglie “Look At Me Know” di Chris Brown feat. Lil Wayne e Busta Rhymes, mentre i Bowland - ultima band del talent show - lavora insieme al giudice Lodo Guenzi alla cover di “Seven Nation Army” dei The White Stripes.



Fra gli Under Uomini di Mara Maionchi Leo Gassmann interpreta il brano di Jovanotti “La terra degli Uomini”, mentre per Anastasio il giudice sceglie un pezzo di classic rock in inglese, “Starway to Heaven” dei Led Zeppelin.



Fra le tre Under Donne di Manuel Agnelli, Luna Melis canta “The Monster” di Eminem featuring Rihanna, Sherol Dos Santos presenta “Turning Tables” di Adele, mentre Martina Attili si esibisce sulle note di “Hyperballad” di Bjork.



Gli inediti dei concorrenti di X Factor 2018 sono protagonisti della seconda manche di gara, durante la quale i talenti propongono un medley, cantando sul palco uno dopo l’altro un passaggio del proprio brano. Ecco Luna Melis con “Los Angeles”, Sherol Dos Santos con “Non ti avevo ma ti ho perso” e Martina Attili con “Cherofobia”, insieme a Naomi con “Like The Rain (Unpredictable)”, Anastasio con “La fine del mondo”, Leo Gassmann con “Piume” e i Bowland con “Don’t Stop Me”.



Ospite internazionale della puntata Jonas Blue, acclamato dj e produttore discografico inglese che presenta stasera il suo nuovo singolo “Polaroid”. Sul palco anche Giorgia, con il singolo “Le tasche piene di sassi”, estratto dal nuovo album “Pop Heart”, uscito il 16 novembre.

Il sesto Live di X Factor 2018 può essere rivisto mercoledì 5 dicembre alle 21.15 su TV8 e in streaming su questo sito.



SCOPRI IL LIVEBLOG