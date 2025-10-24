X Factor, PierC al piano porta Rocket Man all’esordio dei Live Show

I Live Show di X Factor 2025 hanno preso ufficialmente il via ieri sera (FOTO) ed è stato un esordio davvero carico e potente: l’opening pazzesco di Giorgia; i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi già motivatissimi per presentare, promuovere e difendere i propri concorrenti, i 12 artisti protagonisti di X Factor 2025; l’ospite attesissima Annalisa, che ha conquistato l’X Factor Arena con il medley tra Piazza San Marco ed Esibizionista, due brani tratti dal suo ultimo album Ma io sono fuoco. Ma fortissima è stata anche la gara, che ha preso il via con due manche intense al termine delle quali già un concorrente ha abbandonato la compagnia: è la band dei Copper Jitters, della squadra di Lauro, primi eliminati della stagione.

Tra le performance più toccanti, quella di Pierc, l’artista della squadra di Francesco Gabbani ha proposto “Rocket Man” di Elton John, eseguendo una delicatissima versione al piano avvolto tra le luci dell’X Factor Arena. Che gli ha tributato un fortissimo applauso, in testa a questo articolo, il video dell'esibizione.

Gli ascolti e i risultati da record

Per il primo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri, su Sky Uno/+1, Total Audience di 824mila spettatori con il 4,1% di share, con 1 milione e 268 mila contatti unici e con il 61% di permanenza, 4 punti percentuali in più rispetto al kick off dell’anno scorso. X Factor 2025 prosegue benissimo anche nei sette giorni: l’episodio delle Last Call è arrivato, tra free e pay, a una Total Audience di 2 milioni 624mila spettatori, dato in crescita del +17% rispetto all’omologo episodio della stagione precedente. Con questo risultato, la fase delle selezioni si è chiusa con una media Total Audience, nei sette giorni, di 2.572.000 spettatori, in linea rispetto ai casting del 2024.

Dati positivi che si rispecchiano in altri due ottimi risultati da record: il numero dei voti complessivi – oltre 2,2 milioni ieri sera, +14% rispetto all’esordio dello scorso anno nonché il dato più alto delle ultime 4 edizioni; i dati social, in netta crescita rispetto all’anno scorso: 539mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 580mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +28% e +24% rispetto all’episodio precedente e +58% e +62% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), numeri grazie ai quali il primo Live di #XF2025 è stato il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).