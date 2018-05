Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 3, più vicini alla meta. Quale?

Quarto appuntamento con il dating show in cui tre coppie di sconosciuti si sposano al buio. Nella nuova puntata: la quinta settimana di convivenza giunge al termine e per i novelli sposi è ormai tempo di bilanci. L'appuntamento è in esclusiva su Sky Uno, giovedì alle ore 21.15.

Pronti per un nuovo avvincente appuntamento di Matrimonio a prima vista 3? Curiosi di sapere come stanno evolvendo le cose tra le giovani coppiette? Giovedì 3 maggio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno capiremo un po’ meglio le intenzioni di Daniela e Roberto, Camilla e Mauro, e Rossella e Andrea. Anche se come abbiamo visto, l’apparenza inganna e il colpo di scena è all’ordine del giorno.

La terza stagione del programma che racconta i matrimoni al buio di sei perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, dallo psicoterapeuta Gerry Grassi e dalla sessuologa Nada Loffredi, è più sorprendente che mai. La quarta settimana di convivenza è una tappa importante, la posta in gioco è sempre più alta, e sempre maggiori sono le aspettative, per non parlare delle tensioni. Rossella e Andrea da soli non riescono a fare un passo avanti, ma ritrovano l’equilibrio e l’armonia di coppia grazie all’intervento dello psicologo Gerry Grassi, che come sempre è provvidenziale. Camilla e Mauro organizzano una cena a Roma con i rispettivi genitori, è un momento di festa per tutti che ha l’obiettivo di unire, mentre Roberto, a Bergamo, si dà allo shopping: ha tutta l’intenzione di esaudire i desideri della moglie Daniela.



Basterà un look tutto nuovo a far raggiungere loro l’agognata passione? Sappiamo che il problema maggiore dei due sposini è la mancanza di intimità sotto le lenzuola. Che si stia aprendo qualche spiraglio all’orizzonte? Ce lo auguriamo, soprattutto per Roberto che come abbiamo visto nel corso della scorsa puntata ha avuto il suo primo crollo. Lasciando spiazzati tutti, Daniela in primis. Per un uomo è difficile andare avanti senza il conforto e “quella spinta” da parte di sua moglie, soprattutto se consideriamo come sono andate le cose il giorno del loro primo incontro. La delusione di Daniela è ancora riflessa negli occhi di Roberto, ma qualcosa si muove, e anche dietista di Arcore ha dimostrato di non voler gettare la spugna.



Per le tre coppie di sposi le sorprese non sono ancora finite: gli esperti infatti organizzano una riunione per farli incontrare insieme per la prima volta. Nella spettacolare cornice di Portopiccolo, un borgo marinaro a pochi chilometri dall’incantevole Trieste, che con la sua atmosfera unica e il suo straordinario mix di culture, è una delle principali città d’arte più romantiche del nostro paese. Sullo sfondo del suo territorio di confine, avvolto dai profumi della macchia mediterranea, i sei sposi trascorrono un intero weekend insieme. Questo incontro scatenerà delle emozioni fortissime in ognuno di loro. Per i novelli sposi adesso è tempo di bilanci: giunta al termine anche la quinta settimana di convivenza, la crisi tra Camilla e Mauro sembra essere rientrata mentre quella tra Daniela e Roberto sembra essere irrecuperabile.



La terza stagione di Matrimonio a prima vista va in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno. Le prossime puntate racconteranno in parallelo la storia dei matrimoni delle tre coppie e nella penultima puntata vedremo le scene inedite del programma. Matrimonio A Prima Vista Italia è una produzione Nonpanic per Sky Uno. Capo progetto: Francesco Foppoli. Autori: Francesca Todaro, Benedetto Calì, Carlo Crocchiolo, Nicola Vicinanza. Regia: Alessandro Tresa.