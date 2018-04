Matrimonio a Prima Vista 3, le coppie: Roberto e Daniela. IL VIDEO

Scopri come si presentano le coppie protagoniste della terza avvincete stagione Matrimonio a prima vista Italia 3 in questo video a loro dedicato. Matrimonio a prima vista 3 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15, in esclusiva assoluta su Sky Uno . GUARDA LA CLIP

Secondo il team di esperti formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Gerry Grassi, la coppia di Bergamo e Arcore è comnpatibile all'80%. Scopri nel video qui di seguito come si presentano davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia 3. E per capire come evolverà la loro relazione, partita non propriamente bene, non perdere l'appuntamento in esclusiva su Sky Uno, tutti i giovedì alle 21.15 con un doppio episodio.

Roberto Orlandini, 38 anni di Seriate, in provincia di Bergamo, dopo aver perso tutto in giovane età a causa di un investimento sbagliato, è ripartito da zero lavorando giorno e notte in un’azienda come operaio. Adesso ne è dirigente, ha una casa di proprietà e ciò che gli manca è l’anima gemella con cui mettere al mondo dei figli. Non sopporta le “super donne”.

Daniela Benvenuto, 28 anni di Arcore, in provincia di Monza, è una ragazza sensibile e intraprendente. Ha praticato per molti anni ginnastica artistica ed è appassionata di motociclette. Ha perso il padre a causa di una malattia ma questo l’ha resa più forte, facendole capire le priorità della vita. Desidera sposarsi con un uomo realizzato, che sia in grado di darle sicurezza.





GUARDA IL VIDEO DI ROBERTO E DANIELA