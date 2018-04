Chi è Gerry Grassi, lo psicologo di Matrimonio a prima vista Italia 3

Tutto passa attraverso le loro mani, tutto viene sottoposto alla loro supervisione, il team di esperti di Matrimonio a Prima Vista, anche quest’anno, ha avuto e ha il suo bel da fare. Perché oltre a quel che si vede in tv, c’è il lavoro dietro le quinte e quello quotidiano con le coppie in gioco che non viene registrato dalle telecamere. Nonostante ormai Gerry Grassi faccia parte del cast per la terza volta consecutiva, sono in tanti a volerlo conoscere meglio, ecco qui di seguito alcune informazioni interessanti.

Sul suo sito ufficiale alla voce “Chi sono” troviamo la seguente descrizione: Gerry Grassi, psicologo e psicoterapeuta, specialista in Psicoterapia Breve Strategica e Ipnosi Ericksoniana; utilizza una metodologia finalizzata alla risoluzione del problema portato in tempi brevi. Il metodo è molto pratico e ai clienti e pazienti vengono date precise indicazioni affinché possano uscire dalla trappola nel minor tempo possibile. Si è formato con i massimi esponenti della psicoterapia, delle scienze del cambiamento e dell’ipnosi mondiale. È esperto in persuasione, neuromarketing, comunicazione non verbale e decodifica delle micro espressioni facciali (ESAC). Co-Fondatore del Centro di Ricerca in Psicologia e Comunicazione Strategica T.I.B. Terapie Innovative Brevi. Ideatore del metodo Ipnostrategico messo a punto a seguito del lavoro di ricerca e studio su oltre 6000 sedute, ha presentato tecniche ideate e sperimentate su centinaia di casi a convegni mondiali di psicoterapia e ipnosi sia in Italia che negli Stati Uniti. Esperto psicologo in TV nel format “Matrimonio a Prima Vista Italia” in onda su Sky Uno. Consulente strategico e speaker in vari workshop e eventi di psicologia, crescita personale, neuromarketing. Co-Fondatore assieme ad Antonio Laudazi dell’agenzia Digitalfool che offre supporto e strumenti per aiutare professionisti ed imprese a costruire o ricostruire la propria identità utilizzando il mix web e psicologia.

Ma per tutti i fan del format statunitense “Married At First Sight ”, Gerry è innanzitutto lo psicologo di Matrimonio a Prima Vista, e quest’anno, per la terza volta consecutiva dispenserà i suoi preziosi consigli tutti i giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno. Nelle prime due puntate di debutto, lo abbiamo visto impegnato nelle selezioni dei candidati accanto a Nada Loffredi e Mario Abis, ma soprattutto a dare supporto ai protagonisti. Il suo primo intervento è stato fondamentale nei confronti di Daniela, la giovane dietista di Arcore che davanti al suo futuro marito, Roberto Orlandini, ha avuto un momento di crisi. La giovane sposina ha vacillato proprio sull’altare, quando ha visto la sua dolce metà per la prima volta. Non è stato facile riportare il sereno mentre al suo interno impazzava una tempesta di emozioni contrastanti. Ma il confronto con Gerry è stato provvidenziale, l’ha aiutata a riflettere e a non lasciarsi condizionare dalla prima impressione. Come evolverà la relazione lo scopriremo puntata dopo puntata, del resto come Gerry stesso sottolinea: “Ogni coppia ha le sue regole e fare una generalizzazione è limitante. E’ utile rinnovarsi sempre ed evitare gli schematismi per cui l’uomo fa sempre certe cose e la donna altre. La ripetizione è dannosa, così come la reiterazione di comportamenti che palesemente non funzionano, o la rigidità di alcune posizioni. Mantenere la rotta a prescindere dall’altra persona non ha senso”.