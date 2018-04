Matrimonio a Prima Vista 3, le coppie: Andrea e Rossella. IL VIDEO

Scopri come si presentano le coppie protagoniste della terza avvincete stagione Matrimonio a prima vista Italia 3 in questo video a loro dedicato. Matrimonio a prima vista 3 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15, in esclusiva assoluta su Sky Uno. GUARDA LA CLIP

Secondo il team di esperti, Nada Loffredi, Mario Abis e Gerry Grassi, la coppia formata da Rossella, originaria della Basilicata ma residente a Milano da dieci anni, e Andrea di Trento, sono comnpatibile all'82%, teoricamente "battono" le altre due coppie Roberto e Daniela (compatibili all'80%), Andrea e Rossella (compatibili al 78%). Scopri nel video qui di seguito come si presentano davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia 3. E per capire come evolverà la loro relazione, partita non propriamente bene, non perdere l'appuntamento in esclusiva su Sky Uno, tutti i giovedì alle 21.15 con un doppio episodio.

Andrea Tomasini, 32 anni di Trento, è abituato a raggiungere gli obiettivi prefissati, si distingue per essere estremamente determinato e caparbio. È una persona socievole e intraprendente, ama condividere momenti importanti e di svago come cucinare, viaggiare e andare in bicicletta.

Gli piacerebbe trovare una compagna di vita con cui riscoprire il suo lato più comico leggero, purtroppo perso negli anni.

Rossella Gatta, 29 anni di Milano, è una ragazza molto determinata con l’obiettivo di costruire una carriera e ricoprire un importante ruolo come Trade Marketing Manager. È nata in Basilicata ma si è stabilita da 12 anni a Milano dove ha comprato una casa. Single da un anno e mezzo, Rossella non si considera un tipo da “flirt” e pensa che il matrimonio rappresenti una condivisione di un progetto comune. Il suo modello di riferimento sono i genitori e desidera un uomo positivo, ambizioso e altruista.

