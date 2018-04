Matrimonio a Prima Vista 3, le coppie: Mauro e Camilla. IL VIDEO

Scopri come si presentano le coppie protagoniste della terza avvincete stagione Matrimonio a prima vista Italia 3 in questo video a loro dedicato. Matrimonio a prima vista 3 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15, in esclusiva assoluta su Sky Uno. GUARDA LA CLIP

Secondo il team di esperti formato da Nada Loffredi, Mario Abis e Gerry Grassi, la coppia romana è comnpatibile al 78%. Scopri nel video qui di seguito come si presentano davanti alle telecamere di Matrimonio a prima vista Italia 3.

Mauro Antonelli, 37 anni di Roma, all’apparenza sembra distaccato ed introverso, in realtà la sua è solo timidezza. È alla ricerca del vero amore che fino ad oggi non è mai arrivato. Sogna una ragazza dall’aspetto gradevole, mediterranea e che sia in grado di tenergli testa.

Camilla Arolchi, 29 anni, anche lei romana, è una ragazza molto legata alla famiglia. In passato è stata tradita e per questo tende a fidarsi poco, ma nonostante il trauma non ha paura di trovare il vero amore. Ha una scuola di danza dove insegna ginnastica ritmica ai bambini. Cerca un uomo sincero, intraprendente e allegro, fisicamente atletico.

