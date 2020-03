Nell’esaltazione generale, Cannavacciuolo ha gridato con tutta la voce che aveva in gola il nome di Antonio, che ha iniziato a fare salti di gioia, incapace di contenere la propria allegria. Un vero trionfo, valsogli un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Una gioia immensa, giunta dopo un’ultima prova davvero complessa. Ai tre concorrenti rimasti in gara è stato infatti chiesto di preparare un intero menù. Questo avrebbe dovuto rappresentare un misto tra le proprie tradizioni e quanto appreso nel percorso portato avanti durante il cooking show. Dagli antipasti al dolce, fino alla proclamazione conclusiva. Antonio non poteva essere più felice e ha così deciso di richiamare l’attenzione su di sé, dopo l’iniziale festa. Aveva infatti una domanda da porre.

GUARDA LE FOTO DELLA PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE

Masterchef 9, la proposta di matrimonio

Antonio ha dunque preso la parola, dopo aver saltato di gioia e aver abbracciato un po’ tutti. Gli occhi di tutto lo studio su di lui, che ha iniziato dicendo: “Quale occasione migliore per ringraziarvi tutti per essermi stati vicini. È un giorno molto particolare per me. Per la gloria che ho ricevuto, altrettanta voglio trasmetterne a una persona che nella vita ha creduto in me e mi ha reso ciò che sono oggi. Voglio che questo momento sia speciale. Mi vuoi sposare?”.

Antonio si è dunque avvicinato al suo Daniel e, come da tradizione, si è posto su un ginocchio per fargli la proposta di matrimonio ufficiale. La risposta è stata d’istinto e molto emozionata: “Ma certo che ti sposo. Ma tu sei fuori”. Una nuova esplosione di gioia, per un percorso che non poteva concludersi in maniera migliore.

RIFAI A CASA LE RICETTE ORIGINALI DEI GIUDICI E DEI CONCORRENTI DI MASTERCHEF!