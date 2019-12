Kris Jenner teme di essere stata avvelenata

Kris Jenner, la madre delle sorelle più chiacchierate dello showbiz Kourtney, Kim e Khloé Kardshian e Kendall e Kylie Jenner, ha temuto che qualcuno stesse tentando di avvelenarla. Infatti, dato che non si sentiva bene, ha iniziato a pensare che qualcuno avesse messo del veleno nell’acqua della sua casa. Dopo che la donna ha esposto i suoi sospetti alle figlie, Kim Kardashian ha spiegato che il ragionamento e il conseguente comportamento della madre le sembrassero davvero esagerati, più di quanto sia abituata a fare, trovando anche Kourtney in accordo con lei. La “momager”, però, ha comunque deciso di fare un test casalingo sulla sua acqua del rubinetto per verificare se i suoi sospetti fossero fondati. In presenza delle figlie Kourtney e Kim, quindi, la madre delle Kardashian ha svolto la prova, facendo anche un ulteriore confronto con quella della casa della sua figlia maggiore. Il risultato di entrambi i test è stato dentro i limiti che segnalano il buono stato dell’acqua, anche se i colori dell'acqua analizzata a test concluso erano leggermente differenti. Il risultato negativo del test, però, non ha del tutto tranquillizzato Kris, che si è chiesta quale fosse il risultato ideale tra quelli possibili all’interno del range che segnala che l’acqua è potabile, e avrebbe voluto sapere esattamente cosa indicava il risultato da lei ottenuto. Il responso, comunque, è stato che l’acqua ha passato il test, così la donna ha sentenziato che avrebbe escluso l’acqua dai suoi sospetti e sarebbe tornata a ragionare su quello che le stava succedendo, sottolineando che sarebbe andata a fondo della questione. Nonostante la preoccupazione della madre, che diceva di non sentirsi bene, non è mancata la riflessione di Kourtney, che si è chiesta chi potesse dire che la donna stesse male, dato che il suo aspetto appariva molto buono. È comprensibile che le figlie abbiano trovato esagerata la preoccupazione della madre, ma lo è altrettanto che Kris Kardashian, consapevole della sua enorme esposizione mediatica, possa aver pensato che qualcuno potesse avercela con lei e stesse tramando di farle del male. Per fortuna, però, tutto è finito bene.