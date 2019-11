Chi è Mary Jo Campbell, la nonna di Kim Kardashian

Conosciamo tutti le Kardashian, le loro carriere e le mille storie di famiglia, tra amori, cambi di sesso e successi. Da qualche giorno si sente molto parlare anche di un'altra donna della famiglia Kardashian, Mary Jo Campbell, mamma di Kris Jenner. La nonna delle sorelle Kardashian, considerata una vera e propria star, ha 85 anni e uno stile glamour da far invidia. Nonostante non sia più una ragazzina, Mary Jo Campbell vanta ancora una bellezza mozzafiato e uno stile trendy. Rispetto alle figlie e alle nipoti preferisce stare lontana dai riflettori, anche se con poche apparizioni pubbliche l'hanno resa una vera e propria star. Si è sposata due volte, la prima con l'ingegnere Robert Houghton, dal quale ha avuto le figlie Kris e Karen, rimaste con lei anche dopo il divorzio, la seconda con l'imprenditore Harry Shannon. È con quest'ultimo che si è trasferita a Oxnard, in California, con l'intera famiglia, per poi tornare a San Diego dopo qualche anno.

A lasciare tutti senza parole è l'incredibile verve della nonna, che non perde occasione per celebrare i successi delle nipoti, prendendo parte alle loro feste e ai loro servizi fotografici. Ha un caschetto glamour, porta la frangetta, i rossetti scuri, indossa i jeans a vita alta ed è anche passata al biondo platino in onore di Kim quando questa ha pensato di cambiare colore di capelli. Insomma, anche se ha superato gli 80 anni, è davvero trendy. Di recente, dopo la nascita della figlia di Kylie Jenner, è diventata ancora una volta bisnonna ed è stata immortalata con la piccola Stormie tra le braccia.



“Testimonial sui social” per la linea di cosmetica della nipote Kim Kardashian, Mary Jo Campbell qualche tempo fa è stata scelta come modella per testare i nuovi fondotinta della linea di make-up, KKW Beauty, nonostante l'età avanzata. La madre di Kris Jenner si è fatta truccare le braccia, caratterizzate da degli evidenti segni del tempo, e il risultato è stato incredibile. Al termine della seduta, Mary Jo sembrava avere almeno 20 anni in meno. Tutti quelle che sognano di riprodurre lo stesso effetto sulla propria pelle, però, farebbero meglio a non gioire troppo presto: il kit di fondotinta firmati dalla Kardashian ha registrato il sold-out anche se constava circa 200 euro.