Le litigate delle sorelle Kardashian solo celebri quasi quanto loro. Ad esempio, in occasione del compleanno delle loro figlie, North e Penelope, Kim e Kourtney Kardashian hanno avuto un’accesa di discussione, dovuta alle convinzioni della seconda in fatto di alimentazione. Le due stavano pensando di festeggiare insieme i compleanni delle due bambine e di farlo con un party a tema “candy land”, ma proprio il tema della festa ha scatenato la polemica. Kourtney, infatti, è molto attenta all’alimentazione sua e dei suoi figli e non voleva che alla festa, il cui tema erano proprio le caramelle, ci fossero dolci chimici, pieni di coloranti, che lei demonizza, anche perché secondo lei avrebbero potuto danneggiare il suo brand personale. La sorella minore è rimasta allibita da questa affermazione e non sapendo cosa fare ha chiamato la minore delle sorelle Kardashian, spiegandole la situazione. Poco dopo, però, anche Kourtney ha telefonato a Khloé, spiegando le sue ragioni. Queste mosse hanno di fatto messo in mezzo alla discussione la terza sorella, che non era per niente contenta di trovarsi in quello scomodo ruolo, ma che alla fine concordava con Kim, dicendo che se vuoi delle caramelle senza zucchero al party dovresti scegliere un altro tema.

Questa, però, non è stata l’unica lite avvenuta tra le sorelle. Proprio Kim e Kourtney avevano discusso anche in occasione di un altro compleanno, quello della maggiore delle sorelle. La festeggiata, già stressata per l’organizzazione della festa e per il fatto di aver compiuto quarant’anni, aveva avuto una crisi isterica, mettendosi addirittura a piangere e arrivando quasi ad annullare i festeggiamenti, dopo che la sorella l’aveva criticata per il vestito che pensava di indossare alla festa. Il look, secondo Kim, faceva sembrare la sorella un pavone.

Una discussione tra le due non è mancata nemmeno in occasione di un servizio fotografico natalizio. Kim si stava occupando di organizzarlo al meglio, mentre Kourtney aveva fretta e si lamentava dell’organizzazione. La sua priorità era arrivare a casa entro una certa ora perché voleva passare del tempo con i suoi figli. Così è scoppiata la lite, che si è poi spostata sul modo di essere madri e sulle priorità che si hanno nella vita, arrivando anche su Twitter con uno scambio di tweet tra le due sorelle. Ancora una volta si è trovata in mezzo Khloé, che insieme alla madre ha provato a placare la lite tra le sue sorelle.

Un’altra lite da ricordare è quella tra Kim e Khloé, che si erano scontrate discutendo su chi fosse più famosa tra loro due. Insomma, con le Kardashian non ci si annoia proprio mai.