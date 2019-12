Khloé Kardashian, arriva un reality con sua figlia

Khloé Kardashian è la minore delle celebri sorelle, figlie di Kris Jenner e Robert Kardashian. Le sue origini sono armene da parte di padre e scozzesi-irlandesi da parte di madre, un mix molto particolare, come la sua bellezza.

La più piccola delle sorelle, oltre ad essere tra i protagonisti del reality show che da anni segue la sua famiglia è salita alle cronache per diversi episodi, piacevoli e spiacevoli. Ad esempio, nel 2007 è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza e l’anno seguente è entrata in prigione per non aver rispettato i termini della libertà vigilata, venendo rilasciata dopo poche ore. Di lei, però, si è parlato anche per quanto riguarda l’ambito sentimentale: prima per la sua storia con il giocatore dei Los Angeles Lakers Lamar Odom, con cui è stata sposata dal 2009 al 2016 e poi per il rapporto con il cestista Tristan Thompson, da cui ha avuto una figlia nel 2008 e da cui si è separata nel 2019 a causa dei ripetuti tradimenti di lui.

Oggi la Kardashian risulta essere single e pare, anche se niente è stato ancora confermato, che sia in procinto di girare un nuovo reality show tutto dedicato a lei e alla figlia, la piccola True, avuta da Tristan Thompson. Il titolo dovrebbe essere “Khloe and True Take the World”, in linea con altri spin-off del reality sulla famiglia più chiacchierata dello showbiz, come “Kourtney and Khloe Take the Hamptons” e “Kourtney and Kim Take Miami”, che hanno titolo simili.

La notizia sarebbe trapelata da una puntata del reality sulle Kardashian andata recentemente in onda negli Stati Uniti. Nel corso del programma, infatti, si sono visti dei produttori che hanno incontrato Khloé per parlare di uno show che sta sviluppando.

Sempre stando a quanto emerso dalla puntata del reality. lo show di Khloé dovrebbe essere trasmesso online e non andare in onda in tv come quello sulla sua famiglia. Inoltre, si tratterebbe di brevi episodi, lunghi cinque o sette minuti, che potrebbero trovare il loro spazio su piattaforme online, come YouTube. Per quanto riguarda i tempi, pare che quelli che l’idea sia quella di tramettere il reality il prima possibile. Perciò non resta che attendere!