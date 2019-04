EPCC: tutti gli ospiti della seconda puntata

Nel corso della prima entusiasmante puntata di EPCC ne abbiamo visto delle belle, da Jimmy Fallon intervistato da Cattelan a Marco Mengoni che insieme al padrone di casa ha trasformato la celebre canzone “Let it be” in “Butta lì”, pezzo irresistibile che invita a prendersi cura del pianeta e a rispettare l’ambiente. Poi è stata la volta di Beppe Sala, il sindaco di Milano si è prestato ironicamente a dare una mano a Cattelan impelagato in un affare più grande di lui. Cosa dobbiamo aspettarci dal secondo round? Intanto due ospiti molto speciali. Due fuoriclasse del mondo del calcio e dell’intrattenimento: il mister Antonio Conte, fra gli allenatori più contesi della prossima stagione e Antonella Clerici, volto tra i più amati della tv generalista.

Cosa ci riserveranno i due protagonisti è difficile immaginarlo, certo è che alla corte di EPCC tutto può accadere e niente può essere scontato al punto da poter fare previsioni. La bella Antonella e il Mister sono pronti a mettersi in gioco come ogni ospite che varchi la porta del late night show più amato del piccolo schermo. Non resta che attendere e sintonizzarsi giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Lo spettacolo è assicurato, come nello stile di Cattelan.

