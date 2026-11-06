X Factor, Alex Fontana conquista con Nights in White Satin dei The Moody Blues
Il 27enne di Napoli ha dovuto cercare un compromesso rispetto alla sua grande passione per il brit pop. Così, nel corso del terzo Live Show, l’artista della squadra di Jake La Furia ha proposto il pezzo dei The Moody Blues “Nights in White Satin”. Rivivi le emozioni della performance nel video
Il terzo appuntamento dei Live Show di X Factor 2026 ha regalato colori, sonorità e vibes dell’età d’oro della musica in una serata pienissima di colpi di scena e sorprese. A partire proprio dall’opening a tema della conduttrice Giorgia, uno spettacolare medley con i pezzi più leggendari delle band simbolo di quei tempi: “Come Together” dei The Beatles, “Light My Fire” dei The Doors e “(I Can't Get No) Satisfaction” dei The Rolling Stones. Anche le assegnazioni dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno seguito questa onda ‘60/’70s per far sfidare gli 11 artisti nelle classiche 2 manche: i due meno votati sono stati Lenanie e Manu, andati al ballottaggio dal quale purtroppo è uscito sconfitto il primo, della squadra di Irama.
Alex Fontana conquista applausi con “Nights in White Satin” dei The Moody Blues
Calato nell’atmosfera di quegli anni, anche il concorrente napoletano ambitissimo dalle sue fan (ribattezzate "fontanelle") si è esibito sulle vibes dei grandi classici, lo ha fatto cercando un compromesso rispetto alla sua grande passione per il brit pop. Così, nel corso del terzo Live Show di X Factor 2026, l’artista della squadra di Jake La Furia ha proposto il pezzo dei The Moody Blues “Nights in White Satin”. A giudicare dall’ovazione del pubblico, missione compiuta.
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Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, condotto da Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, la Jukebox Night ha trasformato il palco in un locale dalle vibes anni Sessanta e Settanta. Le 4 squadre con i restanti 11 concorrenti ufficiali hanno affrontato 2 manche. Dopo il ballottaggio contro Manu, Lenanie è stato eliminato. Ospite Fulminacci