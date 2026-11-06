Il terzo appuntamento dei Live Show di X Factor 2026 ha regalato colori, sonorità e vibes dell’età d’oro della musica in una serata pienissima di colpi di scena e sorprese. A partire proprio dall’opening a tema della conduttrice Giorgia, uno spettacolare medley con i pezzi più leggendari delle band simbolo di quei tempi: “Come Together” dei The Beatles, “Light My Fire” dei The Doors e “(I Can't Get No) Satisfaction” dei The Rolling Stones. Anche le assegnazioni dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno seguito questa onda ‘60/’70s per far sfidare gli 11 artisti nelle classiche 2 manche: i due meno votati sono stati Lenanie e Manu, andati al ballottaggio dal quale purtroppo è uscito sconfitto il primo, della squadra di Irama.