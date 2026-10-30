X Factor, Giacomo Calò conquista con un mashup di Zucchero

X Factor 2026, Giacomo Calò esce dalla sua comfort zone col mashup di Zucchero
Nel corso del secondo Live Show di X Factor 2026 l’artista della squadra di Francesco Gabbani ha abbandonato la sua comfort zone proponendo un mashup di due dei brani più conosciuti – e ballabili – di Zucchero. Nel video, le emozioni dell'esibizione
È entrata ancora più nel vivo la competizione di X Factor 2026 con il secondo appuntamento dei Live Show: una serata ricca di esibizioni spettacolari, emozioni e soprattutto confronti evidenti e accesi ad un Tavolo mai così caldo in questa stagione. Ad aprire la serata proprio la conduttrice Giorgia, protagonista dell’opening con il suo nuovo brano “Siamo l’eccezione”. Poi è scattata la gara, con le squadre dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi di nuovo composte da 3 cantanti ciascuna: due manche con sei cantanti per ognuna, i due meno votati – Lenanie e Veronica – al ballottaggio che ha portato all’eliminazione di quest’ultima, componente della squadra di Jake (RIVIVI QUI LA DIRETTA).
Fin qui Giacomo Calò, 23enne di Nardò (Lecce), aveva messo le sue qualità vocali imponenti al servizio di grandi ballate. Nel corso del secondo Live Show di X Factor 2026 (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand; in chiaro martedì su TV8 e mercoledì su Cielo) l’artista della squadra di Francesco Gabbani è decisamente uscito dalla sua comfort zone proponendo un mashup di due dei brani più conosciuti – e ballabili – di Zucchero, Diavolo In Me e X colpa di chi”. Per Giacomo missione decisamente compiuta.
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Nello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, con la conduzione di Giorgia e con i quattro giudici Paola Iezzi, Jake La Furia, Irama e Francesco Gabbani, le 4 squadre con i 12 concorrenti ufficiali hanno affrontato due manche, alla fine delle quali i meno votati Lenanie e Veronica si sono sfidati al ballottaggio. Alla fine, Veronica ha dovuto lasciare la gara. Super ospite MEEK. Il racconto fotografico della serata