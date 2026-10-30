X Factor, Giacomo Calò conquista con un mashup di Zucchero

È entrata ancora più nel vivo la competizione di X Factor 2026 con il secondo appuntamento dei Live Show: una serata ricca di esibizioni spettacolari, emozioni e soprattutto confronti evidenti e accesi ad un Tavolo mai così caldo in questa stagione. Ad aprire la serata proprio la conduttrice Giorgia, protagonista dell’opening con il suo nuovo brano “Siamo l’eccezione”. Poi è scattata la gara, con le squadre dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi di nuovo composte da 3 cantanti ciascuna: due manche con sei cantanti per ognuna, i due meno votati – Lenanie e Veronica – al ballottaggio che ha portato all’eliminazione di quest’ultima, componente della squadra di Jake (RIVIVI QUI LA DIRETTA).