I partecipanti all’esperimento sociale di "Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo" arrivano finalmente all’ultimo trekking, quello dopo il quale potrebbero avere la possibilità di spartirsi il montepremi finale. Come finirà per la Compagnia delle tentazioni, lo scopriremo giovedì 25 giugno alle 21:15, su Sky e in streaming su NOW

Per La Compagnia delle Tentazioni arriva la resa dei conti finale : i partecipanti all’esperimento sociale di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo , lo strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e condotto da Fabio Caressa arrivano giovedì 25 giugno, su Sky e in streaming su NOW , all’ultimo trekking, quello dopo il quale potrebbero avere la possibilità di spartirsi il montepremi finale.

Come si concluderà questo esperimento sociale per i 12 componenti del gruppo, sfiancati e tesissimi dopo 12 giorni sempre in cammino nel cuore della giungla della Malesia? Le condizioni climatiche e ambientali estreme, rese ancora più difficili dalle continue e irresistibili tentazioni che ogni volta venivano loro sottoposte, hanno fatto affiorare i nervi tesissimi di tutti. Che ora arrivano all’ultimo miglio del loro percorso con delle spaccature apparse spesso assai evidenti nonostante alcuni tentativi per ricucirle. Arrivano all’ultimo episodio Adele , 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Camilla , 24enne modella, milanese; Chiara , 25 anni, Ancona, freelance; Daniele , 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio , 34 anni, Milano, commesso; Luana , 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina , 41 anni, Bologna, infermiera; Marco , 42 anni, Milano, project planner; Meryem , 25 anni, Napoli, content creator; Roberto , 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano , 25 anni, Milano, libero professionista; e Simona , 47 anni, Milano, impiegata.

L’ultimo capitolo di questa seconda edizione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo offrirà un nuovo trekking estremo e logorante sia fisicamente che mentalmente, tra fango e mangrovie; e ancora, nel cuore della giungla spunteranno tentazioni incredibili, tra cui una splendida Beauty Farm e altre proposte allettanti che porteranno il gruppo a capire dove vogliono davvero arrivare dopo questa esperienza.

Ma tutto questo porterà il gruppo al momento più atteso e più complicato, quello in cui il gruppo potrebbe partecipare alla suddivisione del montepremi finale, che alla partenza di questo sesto capitolo ammonta a 201.450 euro.

Al Base Camp, davanti al direttore dell’esperimento Fabio Caressa che detterà i tempi della conclusione di questo esperimento, tutti i nodi si scioglieranno e la verità verrà a galla. Ma soprattutto, finalmente troveranno risposta le domande più importanti: chi tra i 12 avrà davvero la possibilità di partecipare alla suddivisione del montepremi finale? Chi penserà a se stesso e chi al bene comune? Prevarranno le logiche individuali o quelle del gruppo?

Radio Italia è la radio ufficiale di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Blu Yazmine ha portato a bordo di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”: Profumerie Douglas, Caffè Borbone, Terranova, Seiko.

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