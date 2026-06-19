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Money Road, l'irresistibile cena in villa di Alessandro Borghese. FOTO

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Nella quinta puntata dell'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, lo Chef Alessandro Borghese ha accolto la Compagnia delle Tentazioni in una villa sul mare, dove ha cucinato per i partecipanti affaticati dal trekking. Poi frullati di frutta fresca, misteriose offerte, coni gelato, prove di nuoto, negozi di abbigliamento e videochiamate ai propri affetti hanno messo ancora una volta a dura prova il gruppo, che ha infine eletto Marilina come nuova guida

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