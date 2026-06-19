Money Road, l'irresistibile cena in villa di Alessandro Borghese. FOTO

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Sebastiano e Chiara hanno rifiutato l’oﬀerta, mentre tra Adele e Fabrizio è stata infine Adele a videochiamare i figli. Roberto ha poi ceduto a Daniele la possibilità di chiamare la sua famiglia, Luana ha lasciato la videochiamata a Meryem, e Marco ha permesso a Camilla di parlare con la mamma e la sorella. Le videochiamate hanno avuto un costo totale di 2.500 euro.

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