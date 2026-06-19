Money Road, l'irresistibile cena in villa di Alessandro Borghese. FOTO
Nella quinta puntata dell'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa, lo Chef Alessandro Borghese ha accolto la Compagnia delle Tentazioni in una villa sul mare, dove ha cucinato per i partecipanti affaticati dal trekking. Poi frullati di frutta fresca, misteriose offerte, coni gelato, prove di nuoto, negozi di abbigliamento e videochiamate ai propri affetti hanno messo ancora una volta a dura prova il gruppo, che ha infine eletto Marilina come nuova guida