Alessandro Borghese su Money Road: "Un'esperienza da undici"

Fan del programma già dalla prima edizione, chef Borghese accetta l’invito di Fabio Caressa e vola nel cuore della giungla malese per vestire i panni di un irresistibile “diavolo tentatore” in una delle puntate clou dell’intero percorso. E tra una fumante cacio e pepe preparata abilmente dalle sue sapienti mani e la promessa di una notte da sogno, mette in crisi anche i concorrenti più determinati