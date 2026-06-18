Alessandro Borghese su Money Road: "Un'esperienza da undici"

Fan del programma già dalla prima edizione, chef Borghese accetta l’invito di Fabio Caressa e vola nel cuore della giungla malese per vestire i panni di un irresistibile “diavolo tentatore” in una delle puntate clou dell’intero percorso. E tra una fumante cacio e pepe preparata abilmente dalle sue sapienti mani e la promessa di una notte da sogno, mette in crisi anche i concorrenti più determinati
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi