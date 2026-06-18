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Alessandro Borghese su Money Road: "Un'esperienza da undici"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

Fan del programma già dalla prima edizione, chef Borghese accetta l’invito di Fabio Caressa e vola nel cuore della giungla malese per vestire i panni di un irresistibile “diavolo tentatore” in una delle puntate clou dell’intero percorso. E tra una fumante cacio e pepe preparata abilmente dalle sue sapienti mani e la promessa di una notte da sogno, mette in crisi anche i concorrenti più determinati

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