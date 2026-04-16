Pechino Express, la sesta tappa si corre con le coppie "mixate"

Allo start della sesta tappa tutti i viaggiatori riceveranno dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del Libro Rosso: si rinnoverà così una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Inviata per la Cina, Giulia Salemi. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW
L’incredibile viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Cina con una tappa sorprendente. Allo start della sesta tappa di, giovedì 16 aprile, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del Libro Rosso: si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di “animali - guida” cari alla tradizione cinese.
Costantino e l’inviata per la Cina Giulia Salemi guideranno le coppie per 355 chilometri: dall’antica città di Huizhou, passando poi per Meren Quifeng - sede del Libro Rosso - fino al Tappeto Rosso finale fissato a Nanjing, una delle quattro antiche grandi capitali della Cina.
la nuova tappa con le coppie “mixate”
Queste le coppie “originarie” ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”. Ma per iniziare la nuova tappa, le coppie “mixate” dovranno di fatto ripartire da zero, testando la reciproca sintonia attraverso dinamiche di gioco che saranno sfidanti.
Nella puntata di giovedì 16 aprile, tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue locali e una Prova Vantaggio “gustosissima”, scopriremo quanto i viaggiatori di Pechino Express siano disposti ad adattarsi per affrontare la gara. E al termine sapremo se la tappa sarà eliminatoria oppure no: chi conquisterà il biglietto più importante e potrà proseguire la corsa nel “Paese del dragone”? E chi invece rischierà di tornare indietro?
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RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express.
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express – L’Estremo Oriente” Sustenium – Menarini, Skechers, Sector Orologi, Rilastil – Istituto Ganassini, Airalo, WeRoad.
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Le coppie hanno raggiunto la Cina e la nuova inviata, Giulia Salemi. Hanno percorso 519 km da Shanghai al Libro Rosso di Hangzhou, dove i Veloci hanno vinto sia l’immunità, sia il bonus di una notte in hotel e dell'attraversamento del ponte di vetro di Huangshan, e si sono qualificati direttamente alla tappa successiva. Le DJ sono arrivate prime al Tappeto Rosso nel villaggio di Yuliang e, tra i Rapper e le Biondine, hanno scelto di far rischiare l'eliminazione alle seconde, che hanno infine lasciato la gara