Pechino Express, la sesta tappa si corre con le coppie "mixate"

L’incredibile viaggio di Pechino Express sulla rotta dell’Estremo Oriente è pronto a scrivere un nuovo capitolo in Cina con una tappa sorprendente. Allo start della sesta tappa di, giovedì 16 aprile , in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW , tutti i viaggiatori riceveranno infatti dal conduttore Costantino della Gherardesca l’indicazione di dover correre mixati fino al raggiungimento del Libro Rosso: si rinnoverà una delle tradizioni più amate nello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, dunque, e si formeranno nuove coppie che assumeranno anche nuovi nomi, quelli di “animali - guida” cari alla tradizione cinese.

la nuova tappa con le coppie “mixate”

Queste le coppie “originarie” ancora in gara: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni “Gli Spassusi”, Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci”, Dani Faiv e Tony 2Milli “I Rapper”, e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”. Ma per iniziare la nuova tappa, le coppie “mixate” dovranno di fatto ripartire da zero, testando la reciproca sintonia attraverso dinamiche di gioco che saranno sfidanti.

Nella puntata di giovedì 16 aprile, tra mille difficoltà, nuovi imprevisti, sfide di calligrafia con gli ideogrammi delle lingue locali e una Prova Vantaggio “gustosissima”, scopriremo quanto i viaggiatori di Pechino Express siano disposti ad adattarsi per affrontare la gara. E al termine sapremo se la tappa sarà eliminatoria oppure no: chi conquisterà il biglietto più importante e potrà proseguire la corsa nel “Paese del dragone”? E chi invece rischierà di tornare indietro?