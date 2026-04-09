Pechino Express 2026, eliminate le Biondine. FOTO

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Lì un membro di ogni coppia ha indossato un'imbracatura, ha camminato all'esterno nel vuoto intorno all'edificio e ha scattato quattro fotografie che ha poi consegnato a Giulia. In caso di un numero inferiore di scatti, i viaggiatori hanno dovuto scontare penalità. Fiona May, Dani Faiv, Gaia De Laurentiis, Michelle Masullo, Candelaria Solórzano, Biagio Izzo e Chanel Totti si sono immolati. Michelle ha stupito tutti, Fiona e Gaia se la sono cavata, Candelaria e Biagio hanno gestito i momenti difficili con lucidità e Dani ha sofferto di più a causa delle vertigini.

Pechino Express, Fiona si emoziona pensando al padre. VIDEO