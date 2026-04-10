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Eliminate Le Biondine: "Viva la nostra Pechino (Express) Therapy"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

La coppia formata da Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani cade nel corso della quinta tappa e dice addio alla gara, ma il vero traguardo, madre e figlia lo hanno già raggiunto e sta nella ritrovata armonia del loro rapporto. "È stata una grande palestra" e questo allenamento estremo ha già dato i suoi buoni frutti, così come ci hanno raccontato le dirette interessate nell'intervista

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